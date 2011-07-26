Aziz Yıldırım hastanede tutuklu kalacak!

T24 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir kaç gün daha hastanede kalmasının uygun görüldüğünü bildirdi.
Metris Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Aziz Yıldırım için Şişli Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlaçlar değiştirildi, tedavisi birkaç gün daha sürecek. Tedavisinin hastanede devam edilmesini karar verildi" denildi.