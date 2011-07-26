Aziz Yıldırım hastanede tutuklu kalacak!

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Metris Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Aziz Yıldırım için Şişli Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlaçlar değiştirildi, tedavisi birkaç gün daha sürecek. Tedavisinin hastanede devam edilmesini karar verildi" denildi.