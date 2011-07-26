T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aziz Yıldırım hastanede tutuklu kalacak!

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma...

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir kaç gün daha hastanede kalmasının uygun görüldüğünü bildirdi.



Metris Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Aziz Yıldırım için Şişli Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlaçlar değiştirildi, tedavisi birkaç gün daha sürecek. Tedavisinin hastanede devam edilmesini karar verildi" denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24