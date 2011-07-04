-AZİZ YILDIRIM HASTANEDE İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden kamyonet tipi sivil bir araçla çıkarılan Yıldırım, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yıldırım'ı getiren araç, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla hastanenin acil girişine yanaştırıldı.