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Spor

Aziz Yıldırım hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yıldırım hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Eyigüngör'e tokat atması sebebiyle başlatılan soruşturma sürüyor

25 Mayıs 2017 21:55

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında, "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için emniyete yazı gönderdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi nedeniyle Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Yıldırım'ın "kasten yaralama" eyleminin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesine aykırılık oluşturduğu için aynı yasanın 18/3. maddesi gereğince "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için talimat verdi.

 

Aziz Yıldırım'ı ifadeye çağırdı

 

Öte yandan savcılığın söz konusu soruşturma kapsamında Aziz Yıldırım'ı ifadeye çağırdığı öğrenildi.

Işık Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs'ta oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kendisine fiili müdahalede bulunan Aziz Yıldırım hakkında polis merkezine giderek şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Yıldırım hakkında "kasten yaralama" ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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