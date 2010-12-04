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AZİZ YILDIRIM HAKKINDA İDDİANAME ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 11:40

-AZİZ YILDIRIM HAKKINDA İDDİANAME ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında, ''Gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' gerekçesiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7 sanığa, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 334. maddesinde düzenlenen, ''Açıklanması yasaklanan ve nitelik bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' suçlaması yöneltiliyor. İddianamenin kabulü halinde dava, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığının ''görevsizlik kararı'' vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesinin ardından soruşturmayı yürüten Savcı Yüksel, soruşturma aşamasında bazı emekli subayların da ifadesini almıştı.

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