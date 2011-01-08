-AZİZ YILDIRIM HAKEMLERDEN ENDİŞELİ İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, tüm branşlarda kulüp bünyesindeki takımlardan hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da başarılar beklediklerini, 2011'in Fenerbahçe'nin yılı olacağını bildirdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organı Fenerbahçe Gazetesi'nin ocak ayı sayısında röportajına yer verilen Aziz Yıldırım, Kulüplerarası Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın sporcu ve teknik heyetini bu başarısından dolayı kutlayarak, ''Bu başarılar bizlere spor dünyasında sponsorların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Fenerbahçe Kulübü futbol da dahil olmak üzere her branşta bulunduğu noktalara sponsorların çok değerli destekleri ile gelmiştir ve daha büyük hedeflere de yine sponsorlarının desteği ile koşacaktır. 2011 Fenerbahçe'nin yılı olacaktır. Tüm branşlarda takımlarımızdan hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da başarılar bekliyoruz'' ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda küfrün bitmesi konusunda yönetim olarak çok gayret gösterdiklerini ve bu konuda çok yol aldıklarını bildirdi. Başkan Yıldırım, Fenerbahçe taraftarının duyarlılığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Öyle günler yaşadık ki ben bizzat maç esnasında sorunlu tribünlere giderek taraftara küfür etmemelerini, protestolarını alkış veya ıslıkla yapmaları için uyardım ve bugün bunu başardığımızı düşünüyorum'' dedi. -FUTBOL TAKIMINDAN BEKLENTİLER- Futbol takımının ikinci yarı performansı konusunda ise Aziz Yıldırım, ''Şu an Türkiye liginin en kaliteli futbolcuları bizde. Puan cetveli arzu etmediğimiz bir noktada. Ama ikinci devre iyi çalışarak, bu açığı kapatabiliriz. Bunun için ilk maçlarda göstereceğimiz performans çok önemli. Ben takımıma güveniyorum. Lig sonunda hakem hataları sonucu etkilemezse şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok'' yorumunu yaptı. Transfer konusunda Aykut Kocaman'ın tek yetkili olduğunu bildiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, ''Bir oyuncu düşündüğünü biliyoruz. Bu konuda kendisi çalışmalar yapıyor. İstediği mevkiye istediği oyuncuyu kendisi 'alalım' derse, biz de alırız. Ancak, alınacak oyuncu bireysel değil, görev adamı olmalıdır. Bu flaş mı olur, bilemem. Onu bekleyip hep beraber göreceğiz'' ifadelerini kullandı.