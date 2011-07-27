'Aziz Yıldırım geldiğinden beri şike yapıyor'

T24 - Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz'ın söylediği sözler, gündeme bomba gibi düştü. Camia sıkı sıkıya kenetlenmişken, Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı'nın “Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilecekmiş. Yıldırım geldiğinden beri şike yaptı, yapıyor” sözleri şok etkisi yarattı.



Şike Soruşturması başladığından beri taraftarından yöneticisine, futbolcusundan muhalifine Fenerbahçe camiası tek vücut olmuş, direnirken, Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz'ın Radyospor’da sarf ettiği sözler, ortalığa bomba gibi düştü. Şekip Hazar’ın programına telefonla bağlanan Yılmaz, taraftarların kulüplerine uyguladığı baskı sonrası Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nın iade ettiğini hatırlatan Hazar’ın, “Fenerbahçe’de böyle bir şey olmalı mıydı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Beşiktaş taraftarı, imrendiğim bir taraftar. Helal olsun. İşte taraftar davranışı budur. Zaten Beşiktaş taraftarının Türk sporunda çok önemli bir yeri var. Kulüp de paralel davrandı, büyük bir jestle taraftara uydu. Federasyon sıkıştı, Süper Kupa’yı iptal etti. Bizimkiler ne yaptı?

“Hapishaneden mektupla yönetiyor"



Bu yönetimin, mayıs ayına kadar kulübü yöneteceğine inanmıyorum. Çünkü bizdeki model tek adam modeli. Şu anda hapishaneden Başkan yönetiyor mektuplarla. Yöneticiler de o mektupları, hüngür hüngür ağlayarak okuyor. Okuyan kim? Herhangi bir yönetici olsa, gençtir ağlar, sızlar.

“Neredeyse kusacaktım"



Başkanın vekili, kulübü yönetecek lider. Lider böyle zamanlarda ağları mı yaa. Bu ne artistlik. Divan toplantısına birlik-beraberlik diye gittim, neredeyse kusacaktım. İkinci alkışta kalktım, terkettim. Şovmen, 3 tane avantası olan, başkanın baktığı şerefsiz kişi hüngür hüngür ağlıyor. Diğerlerini söylemek istemiyorum. Tiyatro. Aziz Yıldırım’ın heykelini dikmek için önerge veren abimi de tanırım. Tertemiz, Fenerbahçe için yanıp tutuşan insanlardan kuruludur Divan Kurulu.

“Bu şikeyi hep yaptı, yapıyor"



Önerge veriyorlar, ‘Yıldırım’ın heykelini yapalım’. Aziz Yıldırım’ın ne heykelini yapacaksın kardeşim? Aziz Yıldırım bu şikeyi yaptı, yapıyor. Daha önce de yaptı, geldiğinden beri yapıyor. Cihan diye bir adam vardı, kitap yazdı ya. O zaman cezası yoktu, şimdi var.

“Sanki mahalle kulübüyüz"



Bu Şekip’le (Mosturoğlu) beraber bu yasa yapılırken yardımcı olmuşlar. Bu Şekip’in içeri neden girdiğini biliyor musun? Menajerlik sorularını alıp sattığından dolayı. Rezalet, rezalet. Başkan tesis yapmış. Onu da konuşuruz. Zamanı gelince de konuşacağım. 1 lira para mı vermiş o tesislere?"



”Şekip Hazar’ın, “Siz de bir dönem Yıldırım’la birlikte hareket ettiniz” sözleri üzerine Aziz Yılmaz, “Doğrudur. Güzel şeyler yapıyordu. Sonuçta biz de Fenerbahçeli’yiz destekledik. Ama tek adam modeliyle bugünlere geldi. Şu anda yönetimde ona danışmadan hareket eden kimse yok. İçeriden mektupla yönetiyor, böyle bir şey olur mu? Fenerbahçe’yi bu kadar küçültebilir misiniz? Fenerbahçe’de milyonlarca Aziz Yıldırım var. Yani kimsiniz ya. Nasıl bir şey bu? Sanki mahalle kulübü” sözlerini sarf etti.

