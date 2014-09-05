Aziz Yıldırım: Geçmişe yönelik herkes yargılanırsa dost olanlar birbirlerinin elini sıkacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz şike süreci sonrası başta Trabzonspor olmak üzere diğer klüpler ile yaşanan gerginliğe ilişkin, "Adaletin sağlanması için herkes eteğindeki taşları ortaya dökmeli. Geçmişe yönelik herkes yargılanmalı. Bu dava tekrar görülcek. Eninde, sonunda adalet sağlanacak. Bu olduktan sonra da dost olanlar birbirlerinin elini sıkacak" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'a konuşan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘Adalet sağlandıktan sonra el sıkışacağız’

“Adaletin sağlanması için herkes eteğindeki taşları ortaya dökmeli. Geçmişe yönelik herkes yargılanmalı. Bu dava tekrar görülcek. Eninde, sonunda adalet sağlanacak. Bu olduktan sonra da dost olanlar birbirlerinin elini sıkacak.”

'Gerginliği adalet sonlandırır'

- Trabzonspor ile önümüzdeki hafta deplasmanda karşı karşıya geleceksiniz. Maç yine gergin geçebilir. Hacıosmanoğlu’nun sizin bir Trabzonspor taarftarı ile yaptığınzı tartışmaya yönelik, sizi savunan sözleri var. Bu tür demeçler gerginliği azaltır mı?

- O bunu demiş, şu bunu demiş hiç önemli değil. Önemli olan hepimizin samimi olması. Ne kadar samimiyiz. Buna bakmak lazım. 3 Temmuz süreciyle ilgili yeniden bir yargılama yapılacak. Bizimle ilgili bu yargılama daha bitmedi. Ama sadece biz değil, geçmişe yönelik herkes yargılanmalı. Bizden çok daha ağır suçlamalar ile karşı karşıya olanlar, hiçbir ceza görmedi, almadı. Herkesin yaptığı yanına kar kaldı. Adaleti böyle sağlayamazsınız. Adaletin sağlanması için herkes o mahkemeye gelecek. Eteğindeki taşları ortaya dökecek. Adalet sağlandıktan sonra da dost kalabilenler birbirinin elini sıkacaklar.

'Medya yanlış yorumladı'

Soru: Kocaman ve Yanal'ın şampiyonlukta payı yok demeniz çok eleştirildi

“Yanal’ı ikaz ettim. Uymadı, ayrıldı. İsmail Kartal da bu camianın evladı. Hak ettiği için bu görevde. Bize şampiyonluğu getirecek.”

- Futbol takımı konusunda çok eleştirildiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

- Ben Ersun Yanal’ı ikaz ettim. Uymadı ve kendi ayrıldı.

'Çocuklarımıza güveniyoruz'

- “Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın şampiyonlukta payı yok” demeniz çok eleştirildi?

- Bu medyanın yanlış bir yorumlamasıydı. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. İsmail Kartal da bu camianın evladı. Bu camia için çok uzun yıllar çalışmış ve hak ettiği için bu göreve gelmiştir. Onun çalışkanlığı ve oyuncuların birbiri ile yardımlaşması bize şampiyonluğu getirecek. Bu konuda yine en güçlü aday biziz.

‘Kaset olayı için sıkı şekilde çalışıyorum’

- Yanal’ın kaset olayını sormak istiyorum. Çok konuşuldu bu konu?

- Kimse merak etmesin. Bu konuda bir hazırlığım ve açıklamam var. Kamuoyuna gerekenleri söyleyeceğim.