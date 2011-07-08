Aziz Yıldırım geceyi hastanede geçirecek

T24 - Şike soruşturmasında savcılık ifadesi tamamlanan Fenerbaçe Başkanı Aziz Yıldırım tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkemede ifade işlemi başlamadan rahatsızlanan Aziz Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın geceyi hastanede geçireceği açıklandı.



Şike soruşturmasında gözaltındayken rahatsızlan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, tedavisinin ardından adliyeye götürüldü.



Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından tutuklanması istemiyle nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.



Alınan bilgiye göre Aziz Yıldırım'ın uzun süren ifadesi ve mahkemeye çıkarılmasının ardından kendisine eşlik eden sağlık ekibinin nöbetçi hakime Yıldırım'ın sağlığıyla ilgili olumsuz görüş belirtmesi ve sağlık durumunun ifadeye uygun olmadığını söylemesi üzerine Nöbetçi Hakim Hadi Çağdır da, Yıldırım'ın polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesine karar verdi.



Nöbetçi hakimin, Yıldırım'ın sağlık durumunun iyileşmesinin ardından en kısa zamanda yeniden mahkemeye getirilerek ifadesinin alınması yönünde hükümde bulunduğu kaydedildi. Ancak doktorlar Aziz Yıldırım'ın geceyi hastanede geçirmesine karar verdi.



Bu arada, avukatı Köksal Bayraktar, Aziz Yıldırım'ın 3 gün önce olduğu anjiyonun vücutta yarattığı tahribat ve sağ bacağında yürümesini engelleyecek kasılma olması ve şekerinin ifade esnasında 220'ye kadar çıkması üzerine hakimin böyle bir karar aldığını söyledi.



Avukat Bayraktar, Yıldırım'ın yeni çıkan futbolda şiddet yasası kapsamında ''şike'' suçundan ve ''suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak'' düzenlemesinin yer aldığı TCK'nın 220. maddesine göre mahkemeye çıkarıldığını bildirdi.



Öte yandan, Aziz Yıldırım'ın İstanbul Adliyesinden çıkarılması sırasında yoğun güvenlik önlemi alındığı, Fenerbahçeli taraftarların da slogan attığı gözlendi.



Bu arada, Fenerbahçeli yöneticilerden Ali Koç da, Aziz Yıldırım'ın bulunduğu İstanbul Adliyesi önündeki bir kafeye geldi. Bu sırada orada bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar ile Ali Koç'u görüntülemeye çalışan basın mensupları arasında tartışma yaşandı. Taraftarların bir kısmı Lig TV muhabiri Serhat Canoruç'u darbetti.





