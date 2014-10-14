Aziz Yıldırım: Galatasaray'ı yenmeden kimseyi affetmeyeceğim

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımla irtibatını iyice kesmiş. Akhisar Belediye Spor mağlubiyeti sonrası tesislere de gitmediği belirlenen Yıldırım’ın "Galatasaray'ı yenmeden kimseyi affetmeyeceğini" söylediği belirtildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün tüm sorunlarıyla yakından ilgilenirken, herkesten de sorumlu oldukları alanlarda aynı hassasiyeti göstermesini istiyor. Bu yüzden bazı yöneticilerle ters düşen başkan, lige iyi bir başlangıç yapamayan futbol takımıyla da arasına mesafe koydu.

Primden haber yok

Yıldırım'ın, 4. haftadaki 2-0'lık Akhisar yenilgisini bir türlü kabullenemediği, bu maçın ardından takıma adeta 'küstüğü' öğrenildi. Sadece teknik direktör İsmail Kartal'la konuşan, Samandıra'ya ise neredeyse hiç gitmediği belirlenen Yıldırım'ın, çok sevdiği kaptanlar Emre ve Volkan'la da araya mesafe koyduğu belirtildi. Galatasaray maçı için prim de açıklamayan sarılacivertli başkanın, futbolculara "Derbiyi kazanın sizi affedeyim" mesajı gönderdiği ifade edilirken, TT Arena'da oynanacak dev maç öncesi Samandıra'ya bir moral ziyareti yapıp yapmayacağı da çok merak ediliyor. Sarı-lacivertli futbolcuların, maçın primiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasından çok rahatsız olduğu ifade edildi.

Şu aralar en büyük 'kankası' Obradovic

Futbolculara kızgın olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şu günlerde basket takımıyla daha çok ilgileniyor. Yıldırım, önceki gün Boğaz'da bir restoranda basketçilere yemek verirken, 'kankası' coach Zeljko Obradovic'le samimi pozlar verdi. Yıldırım'ın çalışma disiplinine büyük hayranlık duyduğu Sırp çalıştırıcıyı, her fırsatta övmeyi ihmal etmiyor.