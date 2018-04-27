Aziz Yıldırım: FETÖ bitmemiştir, her yerdedir

FETÖ’nün bitmediğini ve her yerde olduğunu belirten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Onun için birlik ve beraberliği sağlayarak bu örgüte karşı uyanık olmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. FETÖ bitmemiştir, FETÖ ile mücadele bitmeyecektir. Çünkü FETÖ her yerdedir. Bir kişinin veya bir kurumun bununla ilgili çalışma yapması veya mücadele etmesi buna yetmez. Yarın biz çok pişman olabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Beyaz sayfa açacağız"

3 Temmuz sürecinde F.Bahçe yönetiminin de yargılandığını söyleyen Yıldırım, “O dönem F.Bahçe yönetimi de yargılandı. Benim kardeşim (Ali Yıldırım), Ali Koç, Nihat Özdemir, Cihan Kamer, ismini sayamayacağım diğer arkadaşların hepsi Yargıtay kararı onadığında beraat etmiş olacaklar. Fenerbahçe camiası yeni bir beyaz sayfa açacak ve o da beraat etmiş olacak” diye konuştu.

Kapalıçarşı’da tepki

Aziz Yıldırım dün de Kapalıçarşı’yı ziyaret etti. Kapalıçarşı esnafıyla sohbet eden Yıldırım, ‘Hedef 1 Milyon Üye’ projesinin öneminden bahsederken; bu projenin Fenerbahçe’nin geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çekti. F.Bahçe Başkanı Kapalıçarşı’ya girdiği sırada Beşiktaş taraftarı olan bir esnaf, Yıldırım’a seslenerek, “Şenol Güneş rol yapmaz başkan, Şenol Güneş büyük adam” dedi. Yıldırım ise tepkiye gülerek karşılık verdi.

3 kişi tutuklandı

F.Bahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 25 şüpheliden mahkemeye sevk edilen 3 kişi, ‘silahla kasten adam yaralama’ suçundan tutuklandı, kalanlar ise adli kontrolle serbest bırakıldı.