Aziz Yıldırım, Gülen'i arayıp 'Bizi cemaat mi tutuklattı' diye sordu mu?

HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Fettullah Gülen arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasını köşesine taşıdı. İddiaya göre; Yıldırım, Gülen'e şike davası kapsamında tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bu işi cemaat mi yaptı" diye sordu; Gülen de yanıt olarak "Bizim ne Fenerbahçe'yle ne de başka bir spor kulübüyle hiçbir husumetimiz olmaz. (...) Spor bizim bildiğimiz, anladığımız, ilgilendiğimiz bir şey değil zaten" dedi.

Altaylı, "Aziz Yıldırım, Fethullah Gülen'i aradı ve sordu" başlığıyla HaberTürk'te yayımlanan bugünkü (01.01.2013) yazısında, Aziz Yıldırım'ın şike soruşturması kapsamında tutuklanması hakkında "Bu işi bize cemaat mi yaptı? Cemaat yaptıysa niye yaptı?" sorularını doğrudan Fethullah Gülen'e sormayı kafasına koyduğunu yazdı.

Altaylı, Fethullah Gülen'in ağabeyinin vefatının hemen ardından Yıldırım'ın "taziye" için Gülen'i aradığını ve "Hocaefendi, herkes bizim başımıza gelen bu felaketten sizin cemaatin sorumlu olduğunu söylüyor. Gerçekten öyle mi? Bunları sizin arkadaşlar mı organize etti? Eğer öyleyse niye?" sorusunu yönelttiğini yazdı.

İddiaya göre, Gülen, Yıldırımı şöyle yanıtlamış:

"Aziz Bey, başınıza gelenlere biz de çok üzüldük. Geçmiş olsun. Ama bizim ne Fenerbahçe'yle ne de başka bir spor kulübüyle hiçbir husumetimiz olmaz. Biz bu işlerle hiç ilgilenmedik. Spor bizim bildiğimiz, anladığımız, ilgilendiğimiz bir şey değil zaten. Bu dedikodular nereden çıktı bilmiyorum, ama bizim sizin başınıza gelenlerle uzaktan yakından hiçbir alakamız yok. Olamaz da. Siz bunlara kulak asmayın rica ederim."