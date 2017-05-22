Aziz Yıldırım: Fenerbahçe Türkiye'nin yüz akıdır

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Kulübünün başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin kalıcı başarılar olduğunu söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Yıldırım, 19 senelik başkanlık süreci boyunca amatör branşlara verdikleri önemi belirterek, "Erkek Basketbol da bu şubelerden biri. Ülker firmasının desteğiyle takımımızı yükseltmeye başladık. Murat Ülker'e ve ailesine teşekkür ediyorum. Murat Ülker ve ailesi, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na sponsor olarak maddi katkıda bulunmuş ve şu anda Avrupa'da bile önemli salonlardan biri olan Ülker Sports Arena'yı Fenerbahçe’ye hediye etmiştir. Bu böyle bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic gibi dünya çapında bir ismin takımın başında olmasının da önemine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu başarı malzemecisinden, oyuncusuna, yöneticisinden başkanına bir ekip çalışmasıydı. Madrid'de dördüncü, geçen sene ikinci ve bu sene de şampiyon olduk. Artık Fenerbahçe'nin hedefi tesadüfi şampiyonluk değildir, kalıcıdır. Fenerbahçe eğer bir hata yapmazsa antrenörüyle, oyuncularıyla iyi bir ekip olarak devam ederse, bundan sonra da bu başarıları kazanır. Nedir bu başarı? Her sene Dörtlü Final'e kalmak ve derece yapmaktır. Önemli olan her yıl katılmaktır. 217 ülkeye yayın yapılmış. 1.2 milyar insanın Dörtlü Final'i seyrettiği söyleniyor. Ülkeye katkısını düşündüğün zaman maddiyatla bunu halledemezsiniz. Fenerbahçe bugün bunu çözmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm vatandaşlara hayırlı olsun. Fenerbahçelisi, başka takım tutanı, hepsinin bu takıma sahip çıkması lazım. Fenerbahçe, Türkiye'nin yüz akıdır."

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımında görev yapan herkesi elde edilen başarıdan dolayı kutlayarak, sözlerini söyle tamamladı:

"Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şunu bilsinler; Aziz Yıldırım'ın istifa edip gitmesi kolaydır ama yaptığı işlerin devam etmesini sağlamak zordur. Bunu herkes böyle bilmeli ve zamanı geldiğinde bilecektir de."