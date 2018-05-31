Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, tarihsel misyonu itibariyle Kuvayı Milliye'nin kendisidir

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün tarihsel misyonunu Kuvayı Milliye'ye benzetti.

Kongre öncesi Sözcü'ye konuk olan Yıldırım, “Fenerbahçe, Mustafa Kemal'in kulübüdür. Tarihsel misyonu itibariyle Kuvayı Milliye'nin kendisidir. 3 Temmuz hadisesiyle kulübün başkanı, yöneticileri hapishaneye atıldı. Kulübü ve devleti ele geçirmeye çalışan bir FETÖ örgütüne karşı aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Kuvayı Milliye ruhuyla dik durduk” dedi.

"Bir telefonla geri çekilirler"

Kendi camialarına ve Türkiye'deki bütün kulüplere bir direniş örneği gösterdiklerini belirten Yıldırım, bunlarla hesaplaşmadan gitmek istemediğini de vurgularken “Yargıtay kararı bittiği zaman UEFA, TFF ve bireylere davaları açacağız. Ondan sonra biz çekilelim, yerimize gelenler devam etsinler. Davaları açmak cesaret ve yürek ister. Ben mahkeme açarım diyemezsin, belli baskılar olacak, sonra bir telefonla geri çekilirler” diye konuştu.

"Yargıtay yürekleri rahatlatacak"

Başkalarının geri adım atacağını ama kendilerinin bunu yapmayacaklarını dile getiren Yıldırım “Çünkü biz yaşadık, hepsini gördük. Ne olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin manevi anlamda zararlarını alamayız ama Yargıtay kararıyla sadece yüreklerimiz rahatlayacak. Ama maddi anlamda zararları tazmin edeceğiz. Bunlarla hesaplaşmadan bırakmak olur mu! Hesaplaşma yapmak için adayız. 3 yıl içinde bunu yapacağız” dedi.

"Yükseliş dönemi başlayacak"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin ekonomik olarak önünün açık olduğunu vurguladı. Sarı-lacivertlilerin başkanı “3 Temmuz sonrasının yarattığı mali tahribat ancak giderildi. Ekonomik verilere bakarsak önümüzdeki sezondan itibaren 2011'deki seviyeye geleceğiz. Sonra yükseliş dönemi başlayacak. Türk kulüplerinin en önemli sıkıntısı kur farkı. Sözleşmeler döviz, gelirler TL. Tek çare futbol akademisinden futbolcu yetiştireceğiz” dedi. Arsaları satmayı düşünmediğini belirten Yıldırım “Başkası satarsa bilemem. Borç yönetimini çözmek için iki fırsat var. Mahkemelerden gelen tazminatlarla borçların sıfırlanması. Fenerbahçe'nin 330 milyon dolarlık mal varlığı var, bunlar rahatlatabilir. Amatör şubelerin hiçbirini kapatmayacağız. Çıkarılan yeni kanunla profesyonel şubelere yatırdığımız vergileri amatör şubelerde kullanabileceğimiz için yük azalacak” diye konuştu.

"Şampiyon olmak mecburi"

Aziz Yıldırım, yeni sezonda takımın şampiyon olmak zorunda olduğuna vurgu yaptı. Fenerbahçe Başkanı “Başarılı olmak için transfer de yapacağız” dedi. Yıldırım bu sezon şampiyonluğun kaçmasının nedenlerini ise “Taraftar gücünün 1.5 seneye yakındır takımdan uzaklaşması ve bölünmesi. Az da olsa bir kısmının yenilgileri beklemesi ve bunu tribünlerde teknik heyet ile futbolcuları protesto ederek deklare etmesi. Hakemlerin yanlış kararları ve bunların çoğunun bizim maçlara denk gelmesi” diye sıraladı. Galatasaray maçında 2 penaltının verilmediğini belirten Yıldırım “O maçı kazansak şampiyon olacaktık ve hiçbir şey konuşulmayacaktı” yorumunu yaptı.

Malezya’ya satışa tepki

Başkan Yıldırım, kulübün Malezyalı işadamlarına satılacağıyla ilgili iddialara kızarak “Fenerbahçe asla satılamaz. Kulübün sahibi belli; taraftar ve kongre üyeleridir. Bir kulübün satılması için genel kurulda 3'te 2 çoğunluğu bulmak lazım. Tüzüğü okumadan yazıyorlar” dedi.

"Ömür boyu kalabilirdim"

Yıldırım, zamanı gelince görevi bırakacağını belirtip “Ben isteseydim 1 milyon üye projesini çıkarmazdım, her sene 1000 üye yapar ömür boyu burada kalırdım. Ben kimseyi üye yapmadım. ‘10 bin TL vereyim üye yapayım.' Bizde o kadar para yok” yorumunda bulundu.

"Koç’un hüsn-ü kuruntusu"

Başkan adayı Ali Koç'un “Beni FETÖ'cülükle suçluyorlar” söylemine cevap veren Aziz Yıldırım “Ali Koç'un kendi hüsn-ü kuruntusu. Mağduriyet yaratmak için bunu söylüyor. Biz açıkladık. FETÖ'cü olduğunu düşünmüyoruz” diye konuştu.

"İlklerin takımı olduk"

Fenerbahçe’nin öncü bir kulüp olduğunu vurgulayan Yıldırım “Türkiye her şeyi bizden gördü. İlkleri biz yaptık. İlk stadı, salonu, Fenerium'u biz yaptık. Bundan sonra yatırımların hepsi futbol takımına olacak. Taraftarlara yönelik projelerimiz de var” dedi.

"Hile olma şansı sıfır"

Yıldırım, seçimde hile yapılacağı iddialarına sert çıkarak “38 tane masa var. Her masada başkan ve iki tane üye var. 19 başkan bizden, 2 üye onlardan, 19 başkan onlardan 2 üye bizden olacak. Her sandıkta 1'er gözlemci olacak. Hile olma şansı sıfır. Yanlış anlatıyorlar” diye konuştu.

"Kazanamazsam çocukla oynarım"

Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilememesi halinde rotasını belirlemiş. Fenerbahçe Başkanı “Kazanamazsak 4 Haziran günü çocukla oynarım. Alimle zaman geçiririm. Arada sırada maçları izlemeye giderim” dedi.

"Teknik direktör işini çözeceğiz"

Son günlerde Aykut Kocaman ile ilgili yapılan değerlendirmelere değinen Aziz Yıldırım, “Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü ayrı bir konudur. Kulüp için önemi ayrıdır. 3 Temmuz sürecinde kulüp dağılmaya gidecek pozisyondayken sahip çıkarak onu idare eden kişidir. Seçim öncesi tartışılacak konular değil. Seçimin ardından oturup konuşarak belli oranlarda çözümler üretiriz” dedi.