Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bundan 15 yıl önce 15 Şubat 1998'de geçekleştirilen kongrede, sadece 1 oy farkla seçildiği başkanlık görevini bugüne kadar aralıksız sürdürüyor. Aziz Yıldırım, tam 17 yıl boyunca Fenerbahçe'de başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'ndan sonra bu görevde en uzun süre kalan 2. Başkan unvanını almış oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden, "Başkan Aziz Yıldırım 15 yılla Fenerbahçe Tarihine geçti" başlığıyla verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı; "15 Şubat tarihi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası için ayrı bir öneme sahip. Bundan tam 15 yıl önce, 15 Şubat 1998'de geçekleştirilen kongrede, sadece 1 oy farkla Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım, bugüne kadar aralıksız bu görevi sürdürüyor.

Sportif anlamda büyük başarıların elde edildiği, tesisleşme alanında önemli hamlelerin yapıldığı bu 15 yılla Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihine de geçmiş oldu. Aziz Yıldırım, tam 17 yıl boyunca Kulübümüze başkanlık yapan ve Stadımıza ismini veren Şükrü Saracoğlu'ndan sonra bu görevde en uzun süre kalan 2. Başkanımız unvanını da almış oldu.

1990-92 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulunda görev alan ve 91-92 sezonunda futbol şube sorumlusu olan Aziz Yıldırım, 15 yıllık başkanlık dönemindeki icraatlarıyla kulüp tarihine ismini altın harflerle yazdırdı.Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım döneminde tüm spor branşlarına ve tesisleşme konusunda yapılan yatırımlarla adeta çağ atladı.

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım döneminde faaliyet gösterdiği branşlar futbol, basketbol, voleybol, boks, masa tenisi, kürek, yelken, yüzme ve atletizm'de a takımlar ve altyapılarda hem yurtiçi hem de yurtdışında büyük başarılara imza attı. Türkiye'de alınmadık kupa ve madalya bırakmayan sarı laciverti ekipler Avrupa'da ve Dünya'da da şampiyonluklar yaşayarak hem Fenerbahçe Camiasının hem de Türkiye'nin gururu oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye adına olimpiyatla en çok sporcu gönderen kulüp olma unvanını da halen gururla taşıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşun 100. yılında mücadele ettiği 9 branşta takım halinde ve bireysel olarak resmi sportif müsabakalarda kazandığı 1134 kupa, madalya ve ödülleri ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi Başkan Aziz Yıldırım döneminde başardı.

Sarı lacivertli kulüp Aziz Yıldırım başkanlığında 2010-2011 sezonunda futbolun yanı sıra bayan-erkek basketbol ve voleybol olmak üzere 5 ana branşta şampiyonluğa ulaşarak bir ilke imza attı.

Tesisleşmeye de büyük önem veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım döneminde gerçekleştirilen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin baştan aşağı yenilenerek modern bir yapıya kavuşması, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe Ülker Sports Arena, Faruk Ilgaz Tesisleri, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri ve Türk Telekom Ankara Tesisleri'nin inşası Fenerbahçe Camiasının gururu oldu.

Aziz Yıldırım 15 yıllık süreçte 7 olağan, 3 kez de olağanüstü kongrede olmak üzere 10 kez başkan seçilirken; bir sonraki olağan kongreye kadar olan dönemin sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en uzun süre görevde kalan başkanı unvanını da almış olacak.