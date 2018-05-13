Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Evi'nin açılışını gerçekleştirdi

Aziz Yıldırım: \"Herkesin hayali değişiktir\"

Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA) -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hedef 1 Milyon Üye kapsamında hayata geçirilen Fenerbahçe Evleri\'nin ilki olma özelliğini taşıyan Antalya Fenerbahçe Evi\'nin açılışını gerçekleştirdi.

Antalya\'nın Serik ilçesinde 107 bin metrekarelik arsada 15 dönüm üzerine inşa edilen Antalya Fenerbahçe Evi\'nin açılışına Başkan Aziz Yıldırım\'ın yanı sıra; Başkan Vekili Mithat Yenigün, Asbaşkanlardan Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Cenk Başak, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Antalya Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, eski futbolcular, dernek ve şube başkanları, üyeler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Fenerbahçe Evleri ile sarı-lacivertli kulübün tabanda geniş bir kitleye yayılacağını ve daha sonra tavana doğru büyüyeceğini belirten Aziz Yıldırım, \"Herkesin hayali değişiktir. Bizim hayalimiz de Fenerbahçe\'yi gelecekte hem ekonomik hem de sportif alanda büyük olarak bırakmaktır. Yönetici arkadaşlarımla beraber Hedef 1 Milyon Üye projesine başladığımızda Fenerbahçe Evleri yapacağımızı söylemiştik. İlk olarak Antalya\'da hayata geçtiğini görüyoruz. Burası hepimizindir, bütün Fenerbahçelilerindir. Tüm Fenerbahçelileri aileleri bunun gibi tüm evlerde bir arada olacaklar. Fenerbahçe\'yi buralarda daha iyi pekiştireceğiz, birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Fenerbahçe\'yi tabanda geniş bir kitleye yayacağız ve tavana doğru çıkaracağız. Hedef 1 Milyon Üye projesiyle yalnız Aziz Yıldırım ve Aziz Yıldırım gibi insanlar başkan adayı olmayacak. Bu projenin asıl amaçlarından biri; daima sizin içinizden, herhangi bir yerden adayların çıkması ve yönetimleri oluşturması, Fenerbahçe\'de 5-6-7-8 başkan adayının yarışacağı en iyi yönetimlerin gelmesini sağlamaktır. Bu yüzden hayata geçirdik, kimsenin önünü kesmek için değil. Tam tersine çoğulcu demokrasiyi Fenerbahçe\'ye yaşatmak için. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe\'nin geleceğinde yer alacaktır. Hep beraber gelelim, burada muhakkak olalım. Fenerbahçemizi buralarda tartışacağız, buralarda doğru olanları öğreneceğiz ve uygulayacağız\" dedi.

ALİCAN DEMİRCİ: \"BÜYÜK BİR GURUR İÇİNDEYİZ\"

Fenerbahçe Antalya Şube ve Dernek Başkanı Alican Demirci ise Fenerbahçe\'yi sadece kupa ve şampiyonluklar için sevmediklerini ifade etti. Fenerbahçe\'nin spor alanında bir cumhuriyet olduğunu söyleyen Alican Demirci, Aziz Yıldırım\'ın Fenerbahçe\'ye her zaman kazandırdığını hatırlattı. Demirci, \"Fenerbahçe Evleri projesinde öncü olduğunuz ve bu tesisi kulübümüze kazandırdığınız için büyük bir gurur içindeyiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım ve yöneticilerin kurdela kesmesiyle Antalya Fenerbahçe Evi\'nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Başkan Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte tesisi gezdi ve daha sonra üyelerle sohbet etti.

Antalya\'nın Serik ilçesinde satın alınan 107 bin metrekarelik arsada ilk etapta 15 dönüm üzerine inşa edilen Antalya Fenerbahçe Evi\'nde; restoran, yüzme havuzu, fitness salonu, futbol halı sahası, basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanı ve otopark yer alıyor.

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