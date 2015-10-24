Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakacağı tarihi açıkladı

3 Temmuz operasyonlarının ardından futbolda şike iddialara ilişkin açılan davanın yeniden yargılamasında hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı. Yıldırım, “Kasım'ın ilk haftası seçim ikinci haftası kongre yapacaktık. Ancak bazı gelişmeler oldu Yargıtay kararına kadar devam edeceğim. Mayıs'ın 3. haftası kongre yapacağım. Ve ben de sizlere teşekkür edip veda edeceğim” ifadelerini kullandı. Yıldırım, 27 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında "Mahkemenin bittiği gün genel kurul kararı alacağım" demişti.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Ekim Ayı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın konuşmasından önce barkovizyonda 3 Temmuz süreci ve sonrasında basında çıkan haberlerle ilgili hazırlanan bir sunum gösterildi. Filmde Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal da yer aldı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:



Söylediğim sözün arkasındayım bırakacağım. Söz verdi, onu tutmak için yapıyor gibi bir şey yok. Hem ailesel, hem iş hayatı gibi durumlardan bu kararı aldığım için açıkladım. Yeni insanların gelmesini, yeni şeyler yapmalarını arzu ediyorum. Mahkeme karar verdikten sonra sürecin önü açılıyor ve bu sözün gereğini yaparım diye düşündüm. Fakat bununla ilgili arkadaşlarımla konuştum Kasım'ın ilk haftası seçim ikinci haftası kongre yapacaktık. Ancak bazı gelişmeler oldu Yargıtay kararına kadar devam edeceğim. Mayıs'ın 3. haftası kongre yapacağım. Ve ben de sizlere teşekkür edip veda edeceğim. Bizim de başka hayatlarımız var, onları yaşamamız lazım. İlk iki kızımda hayatımı yaşayamadım. Bundan sonra böyle olmayacak.

"Bu davanın kumpas olduğu açıkça belliydi"



"Bütün partiler Trabzon'dan milletvekili alabilmek için Trabzonspor'la bizi sürekli karşı karşıya getiriyorlar. Trabzon'da 3 milletvekili konuşma yapıyor, "Aziz Yıldırım şike suçlusudur" diyor. Burada ağır bir konuşma yaparım ama Fenerbahçe'de bazı insanlara saygım var konuşmuyorum.

Siyasetten oy alacağız diye bu hareketleri yapmak toplumda derin yaralar açar. Bu davanın bir kumpas olduğu, devlet yetkililerinin 'aldatıldık' sözleriyle açıkça belliydi.



"UEFA bize yaptığını Olympiakos'a yapamadı"



"Metris'te dışarıda soğukta bağıranlara, Silivri'ye gelip haklılığımızı hissettirenlere, genç yaşlı hepsine teşekkürler. Tribünlerde bizleri destekleyen annelerimize, kadınlarımıza, kızlarımıza selam olsun. Kısaca bu süreç içinde bana, arkadaşlarıma ve camiamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum. UEFA bize yaptığını Olympiakos'a yapamadı. Yanlış olduğunu anladılar. Onları Şampiyonlar Ligi'ne aldılar. İtalya, İngiltere ve Amerika'dan avukatlar toplayacağız. Fenerbahçe'nin uğradığı maddi zararlar için çalışma yapacağız. Maddi kayıplarımızın hepsini Yargıtay'ın kararından sonra geri almak için tüm haklarımızı kullanacağız."



"Muhabirlerinize sahip çıkın!"



"Basınla aramdaki sorun, yalan yazması. Dışarı çıkıyorum mesela 5 dakika, 50 dakika diyorlar. Bursa maçında yoktum. Evdeydim. Gazetede yazıyor... 'Soyunma odasında tebrik etti' Doğru yazın. Eskiden bir gazeteci yalanlandığı zaman üzülürdü. TSYD ile konuştuk bundan sonra onlar bize liste verecek. Gazete patronlarına sesleniyorum. Muhabirlerinize sahip çıkın, onlara iyi ücretler verin. Donanımlı olmasını sağlayın. Gazeteciler Derneği bana tepki göstermiş. Siz adamsanız 3 Temmuz'da konuşacaktınız. Gücünüz bana mı yetiyor? Televizyondan maçı izleyip yazı yazıyorlar. Televizyon 5 dakika mola verdi diyelim, sonra ne yazacaklar? Basının hali bu" Patronlarınızla müdürleriniz kavga etmiyor mu? Biz sizin işinize karışıyor muyuz? Rica ediyorum basın doğru yazsın"

"Fenerbahçe 3 Temmuz akademisi kuruyoruz"



"Fenerbahçe'nin 25 milyon taraftarı var. Altyapıdan oyuncu geliyor mu? Hayır. Kendimizi kandırıyoruz hep. Bu işe el atıyoruz. Dün 44 dönüm arsa aldım. Toplam 250 dönüme tamamlayacağım. Ülker'den gelen isim hakkı parasıyla alacağım. Bu alana tesisler, sahalar inşaa edeceğiz. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin tesislerini inceleyip ona göre yapacağız. Bütün amatör şubeler bu tesislerimizde çalışma yapacak. Kapalı spor salonları, çim sahalar her şey burada olacak. Yeni yapılacak spor akademisinin adını Fenerbahçe 3 Temmuz Akademisi koyacağız"

"Milli takım'a verilecek prim kulübe verilmeli"



"Milli Takım'da prim veriyorlar. 500 bin Euro. Yıllık maaşından fazla alan var. Takımdan bir oyuncu kulübünden 1 trilyon alıyor. Yıllık kazancından fazla sonra kulübünde nasıl motive olacak. Milli Takım'a verilecek prim kulübe verilmeli. Ne olacağına kulüp karar vermeli. Oyuncu sakat halde Milli Takım kampına gidiyor. Antrenman yapıyor oynamadan geliyor. Bu prim sistemi değiştirilmeli. Volkan Şen, milli takımda sakatlandı. Onun için kulübe para verilmedi, 3 hafta yok. Parasını talep ettik, bekliyoruz."

"Mehmet Berk rüşvet teklifini açıklasın"



"Savcı Mehmet Berk çıkıp konuşmuş. Aradım kanalın sahibini niye çıkardın dedim. Aklamaya çalışıyorlar. Bana rüşvet teklif ettiler diyor. Sen savcıysan çıkıp kim teklif ettiyse açıklayacaksın. Açıklamayacaksan savcı değilsin. Savcı Berk '5 maçın sonucunu kesin biliyorduk' dedi. O zaman niye işlem yapmadınız dedim. Sustu. Siz Buca'da şike yaptınız dedi. Nasıl yapmışız dedim. Kordon'da yemek yemişiz. Ama yemekte Bucalı kimse yok. Nasıl şike bu. 'Siyasi baskı yapıldı' demiş. Kimin baskı yaptığını açıklamak zorundasın. Açıklayamazsan savcı değilsin."

"Şenol Güneş ‘Şampiyon olacaksınız’ dedi"



"Şenol Güneş 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olduktan sonra Hıncal Uluç'lar falan kumpanya kurup kendisini eleştiriyorlardı. O dönem ben kendisini gördüğüm yerde üzme kendini diye teselli ediyordum. Şenol Güneş'e zamanında çok destek verdik. Herkes kendisini eleştirirken biz arkasında durduk. 2009'da Trabzon'a kupa finalinde kaybettik. Şenol Güneş maçtan sonra bana 'Üzülmeyin, şampiyon siz olacaksınız' dedi. Bizim Trabzon'la oynadığımız 1-1 biten maçın devre arasında geldi 'Başkan 45 dakika daha var siz şampiyon olacaksınız' dedi. Şenol Güneş 'Vicdanen aklanmadılar' dedi. Peki bizi içeri atarken vicdan var mıydı? Soruyorum şimdi Beşiktaş şike yaptı mı? Ben Beşiktaş şike yapmadı diyorum. Peki Şenol Güneş'in vicdanında Beşiktaş aklandı mı, aklanmadı mı? Öğrenmek istiyorum. Şenol Güneş'in vicdanında Beşiktaş aklandı mı aklanmadı mı? Aklanmadı diyorsa Beşiktaş yönetimini göreve çağırıyorum. Trabzonlulara şirin görünecem diye konuşmayın. Eğer adamlık varsa adam gibi konuşmak lazım. Dürüst olmak gerekir."

"Ergin Ataman ya Galatasaray'ı çalıştıracak ya Milli Takımı. İkisine devam ederse ben Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğim.