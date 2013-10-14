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Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olacak mı?

Fenerbahçe'nin yaptığı yazılı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili spekülasyonlara açıklık getirildi

14 Ekim 2013 10:15

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Başkan Aziz Yıldırım'ın seçime katılma noktasında net bir karar almadığı vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde, bazı basın kuruluşlarında yer alan; Aziz Yıldırım 'ın olası yönetim kurulu listesine ilişkin olduğu iddia edilen haberler üzerine bu açıklamayı yapma gerekliliği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki gelinen noktada, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın, seçime katılma noktasında henüz netleşen bir kararı bulunmamaktadır.  Bununla birlikte böyle bir durumun varlığı halinde ise bu karar, mevcut yönetim kurulu üyeleri ile birlikte değerlendirilecek ve son şeklini bu sürecin sonunda alacaktır.  Kamuoyundan ricamız; Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile ilgili yapılan bu tür gerçek dışı haber ve yayınlara itibar edilmemesi ve bu yöndeki spekülasyonlara prim tanınmaması konusunda, gerekli hassasiyetin gösterilmesidir.”

 

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