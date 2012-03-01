Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday

T24 - 'Şike' davası kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mayıs ayında yeniden başkanlığa aday olacak.

Habertürk gazetesinde yer alan iddianın dayandırıldığı kaynak, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir.

Habere göre Özdemir, Spor Bakanı Suat Kılıç ile UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik arasında 19 Şubat'ta yapılan görüşmeye katıldıktan sonra, Yıldırım Demirören, Ünal Aysal ve Adnan Öztürk'le biraraya geldi.

Önemli zirvede, kamuoyunun merak ettiği konunun gündeme geldiği, Nihat Özdemir'in, "Mayıs'ta başkan seçime giriyor ve kazanır" dediği iddia edildi.

Camia içinden de Aziz Yıldırım'ın kesinlikle aday olması gerektiği ve olacağı şeklinde açıklamalar gelirken, Yıldırım, şike soruşturması kapsamında tutuklanmasından kısa süre sonra, yargılama sürecinin ardından başkanlığa veda edeceği mesajı içeren bir açıklama yapmıştı.