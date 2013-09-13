Aziz Yıldırım: Fatih Terim TFF başkanı olabilir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, basın mensupları ile kulüp binasında bir araya geldiği yemekte, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasına ilişkin olarak, "Neden olmasın?" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım ile basın mensuplarının bir araya geldiği toplantıda konuşulanlar şöyle:

Gazeteci: Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacakmış?

Aziz Yıldırım: Ben anlamam o işlerden. Beni siyasete sokmayın.

Gazeteci: Ama olmaz başkanım.

Aziz Yıldırım: Neden olmasın? Sen kendi yorumunu yap. O adam bu işi yapar mı yapamaz mı ona bak.

Gazeteci: Bence yapar başkanım.

Aziz Yıldırım: Neden yapamaz, neden Türkiye şartları uygun olmasın. Siz şişiriyorsunuz. Gençler kol kola geziyor. Fatih Terim olur. TFF Başkanı olmanın şartları neler? Genel Kurul seçiyorsa mesele bitmiştir. Delegeler sağlıklı seçiyor. Siyaset sporun dışında olacak. Belli zaman içinde her şey yerli yetine oturacak. Her şeyi bozuk yapıyoruz sonra siyasete gidip ağlıyoruz. Biz 87 trilyon vergi ödedik. Vermeyenleri gidip sorun. Fenerbahçe vergisini açıklamasa bizi duman ederdiniz. Spor programları dedikodu yapıyor. Saygın bizi yönlendirecek program yapılmıyor.

'Sow neden sorun oldu?'

Aziz Yıldırım: Türk çocuklar da oruç tutuyor o oynadı. Sow neden sorun oldu? Çalışmıyorsa oynamayacak. Hoca 13 bin metre koşacak diyor, o 9 bin metre koşuyor. Bir gün gelecek bu ayrımlar ortadan kalkacak

Gazeteci: Ne zaman başkanım?

Aziz Yıldırım: Bugün başlayın

Gazeteci: Fatih Terim Galatasaray ’a ceza verse ne olacak?

Aziz Yıldırım: Bir şey olmaz. Medyadaki anlayış değişmeli

Gazeteci: Neden Volkan gelmiyor?

Aziz Yıldırım: Aleyhimize yazarsanız gelmez. Sizin kahve kavganızı izliyor insanlar.

Aday olacak mı?

Sarı-lacivertli yöneticiler, toplantının başında "Bugün gündemimiz CAS süreci olacak. Genel kurula ilgili konulara girilmeyecek" demesi dikkati çekti. Başkan Aziz Yıldırım'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda aday olup olmayacağını öğrenmek isteyen gazeteciler ise bu sözler sonrası şaşkınlık yaşadılar.