Aziz Yıldırım: Ergin Ataman vatan görevi yapıyorsa gitsin Hakkari'de yapsın; İtalya'da yapmasın

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımının bu seneki hedefinin UEFA finali oynamak olduğunu söyledi. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin büyük darbe aldığını ancak sonrasında yaptıkları anlaşmalarla bu sıkıntılı dönemi atlattıklarını belirten Yıldırım, "Önce 1 milyon üye projesine başladık sonra Denizbank'la kredi kartı anlaşması yaptık. Şimdi Fenerbahçe Yandex'le beraber büyük bir anlaşma imzaladık. Yarın Messi Ronaldo'yu alabilmek için bu proje başlatıldı" dedi.

Galatasaray Basketbol Takımı'nın koçu Ergin Ataman'ın milli takımı çalıştırmasını da eleştiren Aziz Yıldırım, "Milli takım çalıştıran antrenörün kulüp takımı çalıştırmasına karşıyım. Ergin Ataman vatan görevi yapıyorum demiş. İtalya'ya gidip kamp yapmasınlar. Gidip Hakkari'de Diyarbakır'da görev yapsınlar. Milli takımlara gidip de milli takımları kullanmak yok" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında, CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Ülkemizde malesef son dönemde terör olayları yaşanıyor Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Artrık bunlar sözle olmamalı buradan çağrı yapıyoruz bu kan durdurulmalı.



- Herkes soruyor bu transfer parasını nerden buldunuz? Fenerbahçe 2004 yılında da birçok tecrübeli oyuncu alarak yeni döneme başlamıştık. Bu sene de aynı şeyi yaptık. Aramızdan ayrılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 3 Temmuz sürecinden bu yana camiada ve sporcuların da yorgunluk oldu ve kan değişimi gerekliydi. Aslında biz tüm branşlarda bu değişimi yaptık sadece futbolda değil.



- İlk olarak sportif direktör olarak Aykut Kocaman'ı almıştık birçok başarılı iş yaptı. Bu sene de Terraneo'ya görev verdik ve tek yetkili kıldık. Teknik direktör Vítor Pereira'ya o karar verdi ve aldık.

'Soyunma odasına ben değil

Giuliano Terraneo girebilir'





- Soyunma odasına benim ya da bir başkanın inmesi başka yere çekiliyor. Soyunma odasına patron olarak her zaman hesap sormak için değil tebrik etmek için de inilir. Soyunma odasına ben değil Giuliano Terraneo girebilir.



- Şu anda futbolcular birbirine alışıyor. Hoca Türkiye ligini yeni tanıyor. Kendisine söyledik hiç beklemediğin takımlar gelir ciddi performans gösterir. Her takımı ciddiye alacaksın diye. Türkiye zorlu bir lig.



- Bir transfer daha yapacağız sağ kanata. Valencia'lı oyuncu Feghouli' ile ilgileniyoruz ama kulübü satmak istemiyor şu anda.



- Önemli olan genç ve kaliteli oyuncuları takıma kazandırmak ve gelecek yıllara yatırım yapmak. Takıma hep genç alacağız ve takımı daha da kuracağız. UEFA'da hedef final oynamak.

'Ibrahimoviç'in menajeri, eğer Türkiye'ye gelirsek Fenerbahçe'ye geliriz, dedi'





- Fenerbahçe büyük bir camia ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. 3 Temmuz'da başımızda bunlar gelmeseydi büyük bir sivil darbe yaşanırdı. Bizi hep aşağıya çekmeye çalıştılar ama hep ayakta kaldık. Önce 1 milyon üye projesine başladık sonra Denizbank'la kredi kartı anlaşması yaptık. Şimdi Fenerbahçe Yandex'le beraber büyük bir anlaşma imzaladık. Yarın Messi Ronaldo'yu alabilmek için bu proje başlatıldı. Bu proje Fenerbahçe'ye Avrupa'da gerçekten şampiyon olabilecek kadroyu kurar.



- 25 milyon Fenerbahçeli'den sadece 1 milyonunun günde 36 kez bunu kullanmasıyla ciddi paralar kazanabiliriz. Nisan ayına kadar beklentilerin üzerine çıkarsak Messiyi de Ronaldo'yu da alabiliriz.



- Ibrahimovic ile biz de konuştuk görüştük. Güvendiğimiz şey bu başlayan projeler. 1 yıllık mukavelesi var Milan'a da gidebilir. Biz de menajeriyle görüştük bu paraları verebiliriz dedik. Menajeri Eğer Türkiye'ye gelirsek Fenerbahçe'ye geliriz. Robben ile ilgili gittik konuştuk. Terrenao gitti kulübü ile konuştu Oyuncu bu yılda orda oynamak istedi.



- Bu proje ile ben olayım ya da olmayayım taraftar kimi almak istiyorsa o oyuncuyu alabiliriz. Yandex kuruluna teşekkür ederim. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bütün taraftarları Fenerbahçe Yandex'i kullanmaya davet ediyorum.

'Altyapı'ya yılda 5 milyon yatırım yapıyoruz'





- 2011'de metris'e gidinceye kadar bilgisayar kullanmıyordum. Ama artık kullanıyorum. Bana kaçacak dediler bakın burdayım.



- Bu kafayla bu yapıyla Türkiye'de futbolcu anca şansla çıkar. Bir, iki, üç sahayla, çocukların eğitim durumları, sorunlarını çözmeden yapamazsınız. Eğitmenler yetersiz.



- Kompleksler yapmak lazım sadece Dereağzı'ndaki yerler olmaz. Altyapı'ya yılda 5 milyon yatırım yapıyoruz.



- Ben 15 sene önce yabancı sınırlaması kalksın dedim. 17, 18, 19, 20 ye kadar genç çocuklar iyi oynuyor ama 20'den sonra oynayamıyor. Çünkü altyapı eğitimi yok.



- Basketbolda Türk oyuncular liderlik yapmıyor. Çünkü sorumluluk üstlenmek gerekiyor. Bir Ömer Onan daha çıkmıyor.

'Yurt dışında kebapçıların yaptığı evlerde kamp yapmayacağız artık'

- Kamp dönemi artık hep Türkiye'de olacak. Yurt dışına gidecek ve büyük turnuvalarda oynayacağız. Yurt dışında kebapçıların yaptığı evlerde kamp yapmayacağız artık.



- 120 bin forma satılmış bunun yüzde 35'i Nani ve Van Persie'ye ait.

- Sow ile ilgili Dubai'den ve Katar'dan teklifler geldi. 15 milyon Euro verdiler. Sow'la konuştuk onu seviyoruz burda kalmasını istiyoruz. Bir tek şart o da 17 milyon Euro'yu veren takım olursa Sow'u o zaman verebiliriz.



- Bu sene yapılan anlaşmalarda maç başları parasını kaldırıyoruz. Galibiyete ve beraberliğe maç başı, mağlubiyete maç başı yok. Buradan kulüplere sesleniyorum prim sistemini kaldırın, maç başı paralarını kaldırın.

'Her Türkiye Kupası organizasyonu sonrası 3 milyon Euro açık oluyor'

- Türkiye kupası külfet, ödediğimiz paraları alamıyoruz. Her Türkiye Kupası organizasyonu sonrası 3 milyon Euro açık oluyor.



- 3 Temmuz kumpasına ortak olan herkesle yalan yanlış şeylerle bize iftira atan herkese hesap soracağız.



- UEFA'ya giden polis fezlekesini kimin gönderdiğini biliyoruz. Mahkeme sonuçlandıktan sonra hepsi ile hesaplaşacağız. Bir sene boşuna Metris'te yattık. Boşuna lekelendik. Herkesle hesaplaşmadan bırakmam bu işleri.

- Bir maç berabere kaldık herkes oyunculara, hocaya sallıyor. Biraz bekleyin bakalım ya. Van Persie'ye Nani'yi daha önce nerde canlı izlediniz. Biraz bekleyin.

'Cüneyt Çakır yurt dışında yönettiği gibi yönetirse saygı duyarım yoksa saygı duymam'

- Çay ocağında oturanlar şimdi villalarda oturuyorlar ve sporcuları hocaları eleştiriyorlar. Bilip bilmeden konuşmayın biraz sabırlı olun. Bugün futbolcuyu eleştiriyor yarın övüyor. Böyle iş olur mu.

- Cüneyt Çakır yurt dışında yönettiği gibi yönetirse saygı duyarım yoksa saygı duymam.

- Amatör branşlarda da soyunma odalarına gidiyorum neden kimse konuşmuyor. Amatör şubelere destek olsun basın. Ayıp Allah aşkına ayıp! Türkiye zaten mutsuz iyi yerlerden bakıp başarıları söyleseler daha iyi olmaz mı?

'Ergin Ataman vatan görevi yapıyorsa gitsin Hakkari'de yapsın; İtalya'da yapmasın'





- Milli takım çalıştıran antrenörün kulüp takımı çalıştırmasına karşıyım. Ergin Ataman vatan görevi yapıyorum demiş. İtalya'ya gidip kamp yapmasınlar. Gidip Hakkari'de Diyarbakır'da görev yapsınlar. Milli takımlara gidip de milli takımları kullanmak yok.

- Fenerbahçe bir adım atmak üzere. Bu seneki transferlere hiç bir şahıs katkı yapmamış tamamen kulübün kaynaklarından yapılmıştır. Fenerbahçe Ibrahimovic'i de Robben'i de alabilecek durumdayız. Daha da iyi oyuncular kazanabilmek ve daha iyi olabilmek için Messi Ronaldo'ları alabilmek için taraftarlar Fenerbahçe Yandex'i kullansın. Fenerbahçe'nin güvencesi taraftarıdır.