Aziz Yıldırım, Emenike'nin cezasını kesti

Fenerbahçeli Emmanuel Emenike ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan tartılma nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım, Emenike’ye ödemelerinin yapılmaması talimatını verdi. Yıldız futbolcu da gün içinde yaptığı açıklamayla camiadan özür diledi.

Trabzon deplasmanındaki Sow- Diego tartışmasının ardından Sarı-Lacivertliler’de bu kez Emenike krizi patlak verdi.

Gaziantepspor karşılaşmasında bir pozisyon sonrası kendisini uyaran kaptan Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerginlikten sonra tribünlerin hedef aldığı Nijeryalı golcü, dün de başkan Aziz Yıldırım’ın hışmına uğradı.

Yıldız oyuncunun tavırlarına bir hayli sinirlenen Sarı-Lacivertliler’in patronu, kulüp binasına çağırdığı Emenike’yi sert bir dille uyarırken, “Kendisine gelene kadar ödemeleri yapılmayacak. Bu hareketler ona hiç yakışmadı. Burası Fenerbahçe, burada herkes istediği gibi davranamaz” dediği öğrenildi.

Tamamen duygusal!

Fanatik’te yer alan habere göre, Emenike de gün içinde Fenerbahçe’nin resmi sitesine yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

“Öncelikle dün akşam (önceki gün) yaşadığımız olay, tamamen duyguların birikmesinden ve patlamasından oluşan bir durumdu. İlk yarı boyunca Fenerbahçe’nin başarısı için, gol kaydedebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve en iyi performansımı sahaya koymaya çalıştım. Ancak istediğim golü kaydedemedim. Bu nedenle içimde biriken duygulardan dolayı böyle bir an ortaya çıktı. Gol atmayı denedim ama olmadı. Çünkü karşımızda sıkı savunma yapan bir Gaziantepspor vardı.”

‘Böyle olmamalıydı’

“Sahada yaşanan tamamen bundan ibaretti. Ben her zaman Fenerbahçe için en iyisini vermeye çalışan bir futbolcuyum. Ben, Fenerbahçe’nin son yıllarda yaşadıklarının da farkında olan bir oyuncuyum. Takımın başarısını en çok isteyen oyunculardan biriyim. Bu nedenle dün yaşananlardan dolayı tüm Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum. Onları böyle bir olay ile karşı karşıya bıraktığım için özür dilerim. Fenerbahçe’yi çok seven bir oyuncu olarak böyle davranmamam gerekiyordu. Dediğim gibi tamamen duyguların birikmesinden ortaya çıkan bir şeydi. Hiçbir şekilde kasıtlı veya gerginlikten dolayı oluşan bir hareket değildi.”

'Devre arasında gider'

Bu sözün sahibi Mustafa Denizli... Fenerbahçe’de de bir süre görev alan ve birçok takımın başında önemli başarılar elde eden Denizli, yayıncı kuruluş Lig TV’de yaptığı yorumlarda önemli bir iddia ortaya attı. Emenike’nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de kalmayacağını söyleyen tecrübeli spor adamı, Devre arasında takımdan ayrılabilir. Bu son olaylardan sonra Emenike, Şükrü Saracoğlu’na rahat bir şekilde çıkamaz. Bu stres onu takımdan giderek soğutur. Bu nedenle devre arasında takımdan kendi isteği ve yönetimin de onayı ile ayrılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Artık onlara konuşmak yasak!

Son dönemde futbolcular arasında yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe Yönetimi, tedbirler almaya başladı. Başkan Aziz Yıldırım, takıma mesajlarını iletirken, Sarı-Lacivertli oyuncuları da basına konuşmaması konusunda uyardı. Fenerbahçeli oyuncular, ikinci bir emre kadar yalnızca maçların ardından yayıncı kuruluşun mikrafonlarına konuşacak.