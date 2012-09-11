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Spor

Aziz Yıldırım ekrana çıkıyor

NTV'ye çıkarak merak edilenleri cevaplayacak olan Aziz Yıldırım'ın canlı yayına konuk olacağı tarih de belli oldu.

11 Eylül 2012 02:15

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son anda büyük bir sürpriz olmazsa 13 Eylül Perşembe günü NTV'ye çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 9 Eylül Pazar günü NTV'de yayınlanması planlanan % 100 Futbol adlı spor programına çıkması bekleniyordu ancak son anda bir değişiklik yapılarak Yıldırım'ın çıkacağı program ileri bir tarihe ertelenmişti.

Aziz Yıldırım'ın NTV'deki programa katılmaması çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirmiş ve NTV'nin RTÜK'ten uyarı aldığı iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Bu iddiaların yanı sıra Aziz Yıldırım'ın avukatlarının devam eden hukuki sürecin olumsuz yönde etkilenmesini istemedikleri için Yıldırım'ın programa çıkmasını engelledikleri de yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

Kamuoyunda yayılan haberlerin aksine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile NTV'nin ileri düzeydeki yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde programın ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

NTV'ye çıkarak merak edilenleri cevaplayacak olan Aziz Yıldırım'ın canlı yayına konuk olacağı tarih de belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, televizyona çıkmayacak haberlerinin aksine büyük bir değişiklik olmadığı takdirde 13 Eylül Perşembe akşamı NTV'de Fuat Akdağ ile Rıdvan Dilmen'in konuğu olacak.

 

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