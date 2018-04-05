Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbekirspor\'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır\'da, \'Memleketine hoşgeldin\' pankartı ile karşılandı.

Diyarbekirspor\'un daveti ile Diyarbakır\'a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyelerini havalimanında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbekirspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbekirspor yöneticileri ve taraftarları karşıladı. \'Memleketine hoşgeldin\' yazılı pankart ve davul-zurna ile karşılanan Yıldırım\'a taraftarlar çiçekler verdi. Yıldırım ve beraberindekiler, program kapsamında merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı köyüne giderek, burada basket potalarının açılışını yapacak, daha sonra da protokol ziyaretleri gerçekleştirecek.



FOTOĞRAFLI