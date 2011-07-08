-AZİZ YILDIRIM DİYABET SERVİSİNE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında bulunduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi diyabet bölümüne sevk edildi. Rahatsızlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait bir araçla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisine getirilen Yıldırım, burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis nezaretinde hastaneden alınarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden ayrılırken yanında kardeşi Acar Yıldırım'ın da bulunduğu görülen Aziz Yıldırım'ın şeker yükselmesi nedeniyle hastaneye getirildiği ve sevk edildiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyabet servisine kaldırıldığı öğrenildi.