Aziz Yıldırım devre arasında hakemi azarladı

T24- Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikleri maçın devre arasında, hakemlerin soyunma odasına girenlerin olduğunu iddia ederek, bunların açıklanmasını istedi.

Maçtan sonra stattan ayrılırken açıklama yapan İbrahim Kızıl, devre arasında hakemlerin soyunma odasına birilerinin girdiğini ileri sürerek, "Devre arasında hakem soyunma odasına girildi. Kuddusi Müftüoğlu, adam gibi adam. Çıkıp söylesinler kimin girdiğini. Yoksa bende var, ben söylerim" dedi.

İbrahim Kızıl, maçların oynanarak kazanılması gerektiğini vurgulayarak, "Hakemlere baskı yapılırsa, bu lig nereye gider? Soyunma odasına gidip baskı yapılırsa, hakemler nasıl maç yönetecek? Onlar da insan" diye konuştu.



İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devre arasında soluğu yine soyunma odasında aldı... Yıldırım’ın bu sırada hakem Kuddusi Müftüoğlu ile karşılaştığı ve kendisine sert tepki verdiği öğrenildi.

Yıldırım’ın, Müftüoğlu’na, “Santos’a yapılan hareketin aynısını Kayseri’de Carlos yaptı, penaltı çalındı. Bize gelince penaltı niye verilmiyor, anlamıyoruz. Kulüpler Birliği başkanıyım diye bu olanlara ses çıkarmayacağımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kötü yönetimleriniz nereye kadar sürecek” dediği belirlendi.

Gaziantepspor Başkan İbrahim Kızıl ise hakemlerin soyunma odasına girenlerin olduğunu belirterek, bunların açıklanmasını istedi.

Maçtan sonra stattan ayrılırken açıklama yapan İbrahim Kızıl, devre arasında hakemlerin soyunma odasına birilerinin girdiğini ileri sürerek, “Devre arasında hakem soyunma odasına girildi. Kuddusi Müftüoğlu, adam gibi adam. Çıkıp söylesinler kimin girdiğini. Yoksa bende var, ben söylerim” dedi.

İbrahim Kızıl, maçların oynanarak kazanılması gerektiğini vurgulayarak, “Hakemlere baskı yapılırsa, bu lig nereye gider? Soyunma odasına gidip baskı yapılırsa, hakemler nasıl maç yönetecek? Onlar da insan” diye konuştu.

Bu arada Başkanvekili Nihat Özdemir, “Hakemlerin Fenerbahçe maçlarında verdiği kararlardan dolayı mağdur duruma düşüyoruz. Fenerbahçe’nin hakkını hangi ortamda, nasıl arayacağımızı bir türlü bulamamaktayız. Üç hafta önce konuştum, 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldım. Fenerbahçe’nin hakları birileri tarafından yeniliyorsa, ben bunu nerede paylaşacağım? Yine bir penaltımız verilmedi. MHK Başkanı Oğuz Sarvan ortaya çıkıp, bu olaylara ağırlığını koymalı” ifadelerini kullandı.