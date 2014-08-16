Aziz Yıldırım deplasman yasağını kaldırdı: Artık tüm maçlara gideceğim

Aziz Yıldırım bu sezon deplasman maçlarında takımının yanında olacak. Yakın dostu Süleyman Seba’nın cenazesine katılan Fenerbahçe Başkanı, “Bundan sonra her deplasmanda olacağım. Roma’daki özel maçta da Manisa’daki Süper Kupa Finali’nde de takım ile birlikte olacağım” dedi.

Süleyman Arat’ın Hürriyet’teki haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yakın dostu Süleyman Seba’nın cenazesinde spor dünyasının bir çok önemli ismi gibi hazır bulunanlar arasındaydı. Arabası ile Beşiktaş’a gelen Yıldırım yoğun trafik nedeniyle Dolmabahçe’de inerek 1 km’lik yolu Beşiktaşlı taraftarların arasında tek başına yürüdü. Bu sırada siyah beyazlı taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Aziz Yıldırım bir çoğu ile tokalaşıp sohbet ettikten sonra cenaze alanına geldi. Burada Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ve Adnan Polat ile birlikte duran Yıldırım, Ünal Aysal ile ise karşılaşmadı.

‘Her deplasmana gideceğim’

Fotoğraflarını çeken basın mensupları ile sohbet eden Aziz Yıldırım gazetecilere ‘Roma’ya gidecek misiniz’ diye sordu. Yıldırım’ın sorusuna gazeteciler, ‘Evet’ yanıtını verince; sarı lacivertlilerin Başkanı’na ‘Siz gelecek misiniz’ diye soruldu. Aziz Yıldırım “Ben de Roma’ya geleceğim. Manisa’daki Süper Kupa maçında da takım ile birlikte olacağım. Bundan sonra her deplasmana geleceğim“ yanıtını verdi.

Salı günü oynanacak olan Roma karşılaşmasında takım ile birlikte olacak olan Yıldırım, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa finalinde de cezası bittiği için protokol tribününde ya da tribünde yer alabilecek.

Maçlara gitmiyordu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz sezon az sayıda deplasmanda takımla birlikte gitmişti. Bu sezon başında teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan kriz sonrası sarı lacivertlilerin başkanı, her deplasmanda takım ile birlikte olacak.

Futbol şube sorumlusu gibi kafileyi yalnız bırakmayacak olan Aziz Yıldırım önceki gün de takımına Faruk Ilgaz Tesisleri’nde moral yemeği vermişti.