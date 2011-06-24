Aziz Yıldırım: Denizlispor şike yaptı

T24 - F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2006-07’de son dakikada kaçan şampiyonluk için önemli bir suçlamada bulundu...





Mehmet Ali Yalçındağ’ın 'Futbolun Zirvesindekiler' davetinin üçüncüsü, önceki gece Yalçındağ’ın Kandilli’deki villasında gerçekleşti.

Futbol dünyasının önemli isimlerinin katıldığı yemekli davette F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik bir G.Saraylı olan Hasan Cemal ile sohbet eden Yıldırım, 2006-07’de son dakikada kaçan şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:

''Hasan Bey, o maçta şike vardı. Denizli şike yaptı.. Bunu çok iddialı söylüyorum. Eğer inanmayan varsa, isteyene bu şikeyi kanıtlarım.”