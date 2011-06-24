T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım: Denizlispor şike yaptı

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2006-07’de son dakikada kaçan şampiyonluk için önemli bir suçlamada bulundu...

24 Haziran 2011 03:00

T24 - F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2006-07’de son dakikada kaçan şampiyonluk için önemli bir suçlamada bulundu...

Mehmet Ali Yalçındağ’ın 'Futbolun Zirvesindekiler' davetinin üçüncüsü, önceki gece Yalçındağ’ın Kandilli’deki villasında gerçekleşti.

Futbol dünyasının önemli isimlerinin katıldığı yemekli davette F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik bir G.Saraylı olan Hasan Cemal ile sohbet eden Yıldırım, 2006-07’de son dakikada kaçan şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:

''Hasan Bey, o maçta şike vardı. Denizli şike yaptı.. Bunu çok iddialı söylüyorum. Eğer inanmayan varsa, isteyene bu şikeyi kanıtlarım.”



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24