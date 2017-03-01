Aziz Yıldırım: Demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğiz

Fenerbahça Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yargıtay'dan beklenen kararın herhangi bir öneminin kalmadığını ve demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisi için kaleme aldığı yazıda "Çıkacak Yargıtay kararı sonrasına ilişkin olarak ise genel kurul üyelerimize vermiş olduğumuz sözümüzün gereği, Kulübümüzün menfaatlerine en uygun şekilde ve kulüp tüzüğündeki düzenlemeler çerçevesinde tarafımızca yerine getirilecektir” diyen Yıldırım, “Bunun dışında Yönetim Kurulu’nun, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğini şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına kesin bir dille açıklamayı bir gereklilik olarak görüyorum" diye yazdı.

Yönetim Kurulu’na çeşitli şekillerde baskı yapmak suretiyle Kulübü olağanüstü genel kurula götüreceğini düşünenlere yanlış yolda olduklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı “Geçmişte de bu yanlış yolu bir daha girilmemek üzere kapayan bendim, şimdi de bu yolu yeniden açmak isteyenlerin karşısında yine ben olurum” dedi.

Başkan, Yargıtay'dan beklenen karar hakkında ise "Yargıtay kararının bu aşamadan sonra Fenerbahçe yönetim kurulu üzerinde Demokles’in kılıcı gibi durmasına artık müsaade etmeyeceğiz. Kararlarımızda ve tasarruflarımızda artık Yargıtay kararının neticesinin herhangi bir önemi kalmamıştır. Yargıtay kararı beklentisinin, bugüne kadar yönetim erki üzerinde yaratmış olduğu olumsuz baskıya son vermek, bu karar beklentisine sırtını dayayarak Fenerbahçe yönetimini zayıflatmak isteyenlerin, bu düşüncelerini gerçekleştirmeye yönelik çabalarının önüne geçmek adına bu karara varılmıştır" diye yazdı.