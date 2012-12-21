Aziz Yıldırım, Demirören'le görüşecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son zamanlarda yaşananlar hakkında TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşmek üzere Federasyon binasına geldi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşmek üzere İstinye'deki TFF binasında...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun hukuktan sorumlu üyeleri Deniz Tolga Aytöre ve Şekip Mosturoğlu da Aziz Yıldırım'la beraber Demirören'le görüşmeye girdi. Ardından Fenerbahçe yöneticileri Abdullah Kiğılı ve Talat Yılmaz da TFF Genel Merkezi'ne geldi.

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Raul Meireles'e verilen 12 maçlık ceza hakkında TFF yöneticileri ile görüşecekler. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü, Portekizli oyuncuya verilen cezaya da bugün itiraz edecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Raul Meireles'e hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinde hakemle girdiği diyalog nedeniyle 12 maç men cezası vermişti. Meireles gördüğü kırmızı kartın ardından maçın hakemi Halis Özkahya ile tartışmıştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK'nın Meireles'e verdiği 12 maçlık cezayla ilgili sert bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, cezanın Meireles'e değil tüm Fenerbahçe camiasına verildiği belirtilirken, cezayla ilgili Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı kaydedilmişti.