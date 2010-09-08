Aziz Yıldırım da çürük dosyasında

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 5 bin çürük dosyasını takibe aldıklarını, şüpheli raporlar arasında Aziz Yıldırım, Cem Uzan gibi ünlü isimlerin de olduğunu söyledi.





Habertürk gazetesine konuşan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, askerlik yapmamak için alınan 40 bin çürük raporundan şüpheli bulunan 5 binini incelemeye aldıklarını açıkladı. Gönül, çürük raporları, 40 yaş üzerine askerlik affı, tek tip askerlik gibi konularla ilgili soruları yanıtladı:



AK Partili bir milletvekilinin 40 yaşına kadar askerliğini yapmayanların bu yaştan sonra askerlikten muaf tutulmasına yönelik önergesi reddedildi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?



40 yaşına kadar milletin askerlikten kaçması ve sonradan kurtulması gibi bir sonuç doğuracaktır. Zaten bizim kayıtları bir görseniz öyle meşhurlar var ki hiç askere gitmemiş. Şu anda 5 bin tahkikat yapıyoruz. Çürük raporu almışlar. Bu raporlar doğru mu değil mi? Onları araştırıyoruz.



Sonuç ne olacak?



Bazısında çare yok. Mesela Cem Uzan aldı raporu. Önüne baktırdık, arkasına baktırdık. En yetkili yerden aldığı için yapacak bir şey yok. GATA çünkü, hakem hastanesidir. Profesörler kurulundan aldığı için yapacak bir şey yok.



Hangi gerekçeyle almış?



Bir hastalık belirtmiş. Şimdi onu söylemek özel duruma giriyor. Ama hastalıktan sıkıntı çektiği zaman, Türkiye’nin dört bir tarafını gezip parti propagandası yapıyordu. İncelendi. Ama tıbbi olarak yapacak birşey yok.



Aziz Yıldırım için ne söylüyorlar?



Siz söylediniz, ben söylemedim. O da rapor aldığı dönemde Sakarya’da ya da Düzce’de futbol oynuyormuş.



Bu 5 bin tahkikatta başka hangi tanınmış isimler var?



Herkes var içinde. Bunları söyleyemem. Tabii biz, daha çok maddi gücü olanlara doğru yöneldik. Başından beri, yani müruru zaman süresi içinde 40 bin dolayında çürük raporu var. Bunlardan maddi gücü ve genel durumu iyi olanları, şüpheli görülenleri incelemeye aldık.



Raporu sahte olanları askere alacak mısınız?



Bunun formalitesi daha ziyade şu. Biz şu askere gitsin diye incelemiyoruz. Burada bir sıkıntı varsa bizim kendi doktorlarımızdan sıkıntımız var. Onların tahkikatıdır bu. Onların tahkikatından sonra o doktorlar tespit edilebilirse ki bu işte bir yolsuzluk vardır. Onun üzerine gidilecek. Sonra kaçak asker için ne yapılacak ona bakılacak.



Çürük raporu alanlar cezalandırılacak mı?



İncelemeye aldığımız raporlar 2 kısım. Birisi gerçek rapor, diğeri sahte rapor. Diyelim ki rapor düzenleme formalitesinin geçtiği yerdeki bir kâtip benzer raporu düzenlemiş ama doktorların hiç haberi yok. Yani evrak sahte. Bir de sahte rapor dediğimiz doktorun takdiren yanlış yaptığı rapor. İçeriği sahte. Ayağı sakat diyor, ama sakatlık yok.



Tek tip askerlik konusundaki çalışmalar ne aşamada?



Tek tip askerlik konusunda Genelkurmay’ın bir hazırlığı var. O kanunlaşmak üzere. Tasarı haline gelmediği için askerlik sürecinin kaç ay olacağı henüz belli değil. Başbakanlık da, bakanlıkların görüşlerini soracak. Çok parçalı bir askerlik olduğu için dövizli, kısa dönem, yedek subay ve eri var. Uygulamada da zorluk oluyor. Bazen adalet duygusu da zarar görüyor. Ama bunların düzenlenmesinde de birtakım gerekçeler var. Bu gerekçeler tamamen ortadan kalktı mı kalkmadı bakmak lazım. Dövizli devam eder. Tek tipte dövizli gündemden düşmez.



Ciddi bir kesimde bedelli askerlik beklentisi var. Bedelli çıkacak mı?



Referandum öncesi belki daha esnek cümleler kullanmam gerekir ama, kullanmıyorum. Çünkü insanlar bir yerden bir ümit alıp beklentiye giriyorlar. İş kuruyorlar, evleniyorlar. Askere gitme daha da güçleşiyor. Kaldı ki bir an evvel askerliği yapmakta fayda var. Esasen bedelli kanunda var. Ne diyor? Celp fazlası olunca diyor. Celp fazlasını da Genelkurmay tayin ediyor. Celp fazlasında Milli Savunma Bakanlığı’na yazıyor ve “bundan sonrakilere ihtiyacım yok” diyor. Bunun olması bugün için beklenemez. Çünkü askerlik kısalınca toplam asker mevcudunun yüzde 17’si oranında azalma oldu. İkinci olarak terörle mücadele biterse bedelli daha rahat olabilir. Sonra bir şeyden daha çekiniyoruz. “Yemen’in yolları çamurdandır. Karavanımız bakırdandır. Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir” söylemi var. Bu da dokunaklı bir şey. Zenginle fakir arasındaki eşitliğin devamı bakımından da önemli çekincemiz var.



