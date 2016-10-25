Aziz Yıldırım çılgına döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçı olan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçının 30. dakikasında tribünler karıştı.

Fenerbahçeli yedekler ve U21 Takımı oyuncuları karşılaşmayı tribünden izliyordu. Sarı lacivertlilerin Emenike ile bulduğu penaltı golü sonrası sporculara Konyasporlu bazı taraftarlar tepki gösterdi ve yabancı maddeler attı.

Bunun üzerine yukarıda locada oturan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler oturdukları yerden kalkarak duruma müdahale etti.

Yıldırım, tribünde zor anlar yaşayan futbolcuları yanına çağırıp eliyle 'Gelin' işareti yaptı. Ancak Aziz Yıldırım'ın bu hareketi taraftarlar tarafından farklı algılandı ve bu kez kendisine tepki gösterildi.

Başkan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerin üzerine üzerine yürüyen Konyaspor taraftarları, tribüne giren polisin müdahalesi ile sakinleştirildi.