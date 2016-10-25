T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım çılgına döndü!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tribüne giren polisin müdahalesi ile sakinleştirildi

25 Ekim 2016 11:13

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçı olan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçının 30. dakikasında tribünler karıştı. 

Fenerbahçeli yedekler ve U21 Takımı oyuncuları karşılaşmayı tribünden izliyordu. Sarı lacivertlilerin Emenike ile bulduğu penaltı golü sonrası sporculara Konyasporlu bazı taraftarlar tepki gösterdi ve yabancı maddeler attı.

Bunun üzerine yukarıda locada oturan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler oturdukları yerden kalkarak duruma müdahale etti.

Yıldırım, tribünde zor anlar yaşayan futbolcuları yanına çağırıp eliyle 'Gelin' işareti yaptı. Ancak Aziz Yıldırım'ın bu hareketi taraftarlar tarafından farklı algılandı ve bu kez kendisine tepki gösterildi.

Başkan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerin üzerine üzerine yürüyen Konyaspor taraftarları, tribüne giren polisin müdahalesi ile sakinleştirildi.

ETİKETLER

FenerbahçeAziz YıldırımKonyasporkavgatribün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24