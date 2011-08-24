-Aziz Yıldırım cezaevine gönderildi İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, tedavi amacıyla yatırıldığı hastaneden Metris Cezaevine geri gönderildi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Turgut tarafından yapılan yazılı açıklamada, kronik hastalıkları nedeniyle tetkik ve tedavi altına alınan Yıldırım'ın değiştirilen ilaçlarına olumlu cevap verdiği belirtilerek, konsültasyon ve tanısal işlemlerinin tamamlandığı, tıbbi tedavisi ve diyetinin düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, Yıldırım'ın kontrol ve tetkikler için 3 hafta sonra yeniden hastaneye getirilmek üzere taburcu edildiği vurgulandı.