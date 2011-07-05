'Aziz Yıldırım, Bucaspor'a şike yapılması için talimat verdi!'

T24

Puan farkı değişmemişti



‘İlhan abi rahat ol’

Milliyet'ten Erdal Kılınç imzalı habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırlayarak Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’e gönderdiği fezlekede “şike” iddiası ile mercek altına alınan maçların öncesinde tespit, değerlendirme ve fotoğraflama çalışmaları madde madde yer aldı. Polisin değerlendirmesinde, “Bahse konu suç örgütünün Fenerbahçe futbol takımının 2010-2011 sezonunda şampiyon olabilmesi amacıyla futbol müsabakalarının sonuçlarını Fenerbahçe takımı lehine sonlandırabilmek amacıyla teşvik ve şike faaliyetleri içerisinde bulundukları anlaşılmıştır” denildi. Polis fezlekesinde şu iddialar yer aldı:- 24 Nisan’da İzmir’de oynanan Bucaspor - Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi FB Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın FB’li yönetici İlhan Yüksel Ekşioğlu’na, Fenerbahçe’nin Bucaspor ile yapacağı müsabakada bazı Bucasporlu futbolcular üzerinden şike yapılması için talimat verdiği anlaşılmıştır.- Ekşioğlu’nun koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında; ilk olarak Ali Kıratlı aracılığı ile menejerler Özkan Doğan ve Güde Fazıl Özdemir üzerinden Bucasporlu bazı yabancı futbolcular ile irtibata geçerek maçın FB lehine sonlanması karşılığında da para almaları konusunda anlaştıkları belirlenmiştir.- Aziz Yıldırım’ın talimatı ile bir yandan FB Amatör Şubeler Genel Koordinatörü Cemil Turan vasıtası ile bir yandan da Ali Kıratlı’nın aracılığı ile Eskişehir Spor Kulübü Teknik Direktörü Bülent Uygun üzerinden Bucaspor futbolcusu Musa Aydın’a (Sivasspor ve Bucaspor’dan Uygun’un eski öğrencisi) ulaşılarak, şahısla takımının Fenerbahçe ile yapacağı müsabakanın, Fenerbahçe lehine sonuçlanacak şekilde bir oyun sergilenmesi için para karşılığı anlaştığı tespit edilmiştir.- Örgüt üyelerinin Bucaspor-Fenerbahçe müsabakasına diğer müsabakaların ötesinde önem verdikleri değerlendirilmiştir. Bunun sebebi örgütün Sivasspor’un Bucaspor ile birlikte düşme hattında bulunması, Bucaspor’un puan kazanması durumunda Sivasspor‘un da ligden düşmesi ihtimalinin ortaya çıkacağı, bu durumda ligin son haftası Sivasspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Fenerbahçe’nin rahat bir galibiyet almasının önünde önemli bir engel kalkacağı örgüt üyeleri tarafından bilinmektedir.- Yıldırım, Ali Kıratlı, Bülent İbrahim İşcen, Cemil Turan, Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak’ın İzmir’e gelerek şike çalışmalarını yerinde sürdürdükleri tespit edilmiştir.Bucaspor-Fenerbahçe maçı 30. haftada oynanmıştı. 29. hafta sonunda Sivasspor 32 puanla 15., Bucaspor ise 24 puanla 16. sırada yer alıyordu. 30. haftada; 23 Nisan’da Karabük deplasmanında Sivasspor 2-1 mağlup olmuştu. Eğer Bucaspor bir gün sonra 24 Nisan’da Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı kazansaydı, Sivasspor ile puan farkı 5’e inecek ve Ege temsilcisinin kümede kalma umudu artacaktı. Ancak Fenerbahçe yenilgisi ile 8 puanlık fark değişmedi.İlk yarısı Bucaspor’un 2-1 galibiyeti ile sonuçlanan mücadelede Abdullah Başak kendisini arayan İlhan Ekşioğlu’na, “Abi sıfırız ya Buca gibi takımdan iki gol yiyoruz ya. 3. golü de yüzde yüz karşı karşıya adam Volkan’a vurdu yani” dediği, Ekşioğlu’nun “Apo bi dua mua birşeyler yapın hadi oğlum ya” dediği Başak’ın “Alacağız maçı İlhan abi rahat ol İlhan abi” şeklinde karşılık verdiği, Abdullah Başak’ın daha önce kendisi ile Bülen Uygun üzerinden şike anlaşması yapılıp Bucaspor’un 3. gol pozisyonuna giren Bucasporlu Musa Aydın’ın kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldığı esnada topu kaleciye doğru vurduğunu söylediği, müsabakanın ilk yarısının Bucaspor: 2 -Fenerbahçe: 1 şeklinde sonuçlanmış olmasına rağmen ilk yarıyı Fenerbahçe’nin geride kapaması ve kötü futbol oynamasına rağmen İlhan Ekşioğlu’na rahat olmasını, müsabakayı Fenerbahçe’nin kazanacağını kendinden çok emin bir şekilde söylediğinin görüldüğü, bahse konu müsabakanın Bucaspor:3 Fenerbahçe:5 şeklinde sonuçlanması üzerine ise Ekşioğlu’nun Başak’ı arayarak “Alnından öpüyorum seni alnından” diyerek şahsi yaptığı faaliyetlerle ilgili kutladığı anlaşılmıştır.