Aziz Yıldırım bu gecede hastanede

T24- Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Şişli Etfal hastanesine kaldırılan Aziz Yıldırım'ın, bu geceyi de hastanede geçireceği açıklandı.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Aziz Yıldırım'ın bu geceyi de hastanede geçireceği, Şişli Etfal Hastanesi'nin yönetimi tarafından açıklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece rahatsızlanıp Metris Cezaevi'nden Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek, burada tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, bir grup taraftar da hastanenin acil servis girişi önünde Aziz Yıldırım'a destek olmak için ''Biz her şeyin farkındayız, sonuna kadar arkandayız'' yazılı bir pankart açtı.

Acil servis önünde önlem amaçlı Çevik Kuvvet ekibi de bekliyor.





Dün gece hastaneye kaldırıldı





Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Yıldırım, geceyi de hastanede geçirmişti.

Cezaevindeki koğuşunda rahatsızlanan Yıldırım'ın halsizlik, öksürük ve kan şekeri düzensizliği şikayetiyle hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.