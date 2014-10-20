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Spor

Aziz Yıldırım: Böyle sorumsuzluk olmaz!

Aziz Yıldırım Bruno Alves'in kırmızı kartı almasına çok sinirlendi

20 Ekim 2014 11:21

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray maçında kasti bir faul yaparak takımını 10 kişi bırakan Bruno Alves'e sinirlenerek “Böyle sorumsuzluk olmaz” dedi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla forma şansı verdiği Bruno Alves'in Galatasaray maçının 54. dakikasında kasti bir faul sonucu kırmızı kart görmesi başkan Aziz Yıldırım'ı çileden çıkardı.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, karşılaşmayı yakın arkadaşlarıyla birlikte televizyondan izleyen Yıldırım'ın, "Bruno Alves ne hakla böyle sorumsuzluk yapıyor! Bu kadar iyi oynadığımız bir maçı, Alves'in sorumsuzluğu yüzünden kaybettik" dediği öğrenildi.

Alves'in kırmızı kart görmesini disiplinsizliğe bağlayan Yıldırım'ın ayrıca, "Takımdaki disiplin problemini çözmemiz gerek. Bu disiplinsizliğe mutlaka son vereceğiz" diye konuştuğu ifade edildi.

Bruno Alves'e, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği rapor doğrultusunda ağır bir para cezası verilmesi bekleniyor.

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