Aziz Yıldırım: Bize son bir kez şans verin

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımın tarihi kongresine kısa bir zaman kala rakibi Ali Koç’un "Adil bir seçim olursa kaybetmem” şeklindeki sözlerine cevap verdi. “Ne demek istedi? Ne çalınacak ne çırpılacak? Gelen oyunu atmazsa, o bir sıkıntı olursa özel güvenlikçiler müdahil olur ama ben hiçbir şey olacağını sanmıyorum” diyen Yıldırım, tek istediğinin Yargıtay kararının çıkmasının ardından davaları açmak olduğunu belirterek bir daha aday olmayacağını söyledi. Kongre üyelerine seslenen Yıldırım, “Bize son bir kez şans verin, vefa duygusu içinde bir şans daha verin. Bizden başkası bunu yapamaz” diye konuştu.

CNN Türk'te Cem Yımaz'ın moderatörlüğünde, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan ile Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım, Fenerbahçe’ye teknik direktör seçerken hiç hata yapıp yapmadığına dair bir soruya, Vítor Pereira örneğiyle cevap verdi. Yıldırım, “Josef'i de o getirdi. Van Persie, Nani onların organizasyonuyla geldi. Emre Belözoğlu'nu gönderdiler. Bir tek Ozan Tufan için biz baskı yaptık, ona da bir şey demediler” diye konuştu. Düşük performansı nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan’ın da ‘suçu biraz kendisinde araması gerektiğini’ söyleyen Yıldırım, “Biraz suçu kendinde arayacak. Ben konuştum, Ali Yıldırım konuştu. Yükselmesi için neler yapması gerektiğiniz anlatmamıza rağmen yapmadı. Biz bir dediysek antrenör on dedi. Yapamadı. Sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tribünleriyle ilgili de konuşan Yıldırım, “Bu tribünlerde eroin, kokain ve esrar içenlerle mücadele etti. Bu tribünlerde Fenerbahçe sporcusuna hakaret edenlerle mücadele ettim. 3 Temmuz'dan sonra ilgilenemedim. O şampiyonluktan sonra bıraktım, ne yaparlarsa yapsınlar dedim; ama önümüzdeki yıllardan sonra tribünlerle bizzat ben ilgileneceğim” dedi.

"Silivri'deki davaya yalnız biz gidiyoruz"

Mehmet Arslan: Size başarılar diliyorum hem size hem rakibinize. Fenerbahçe çok şanslı, iki değerli başkan adayı var. Delegeler neden pazar günü Aziz Yıldırım'a oy versinler, ona ne vaat ediyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Bir kere tecrübe var. 2011 yılında 2018 yılına gelinen bir süreçi bu sürecin her safhasında 2011'de başlayan olayların devamı, Şampiyonlar Ligi'ne alınmamamız, hakkımızın verilmemesi, Rize'de gerçekleşen saldırı ve bunların hesaplaşma süreci var. Beraat kararı çıkması durumunda, ki biz buna inanıyoruz. Mahkeme kararı ile bunu tespit edilmesi gerekir. Alınacak mahkeme kararıyla biraz gönüllerimiz rahatlayacak. O dönem içinde kurullar ve bireysel anlamda Fenerbahçe'nin haklarını gasp edenlerle bir hesaplaşma yapılması lazım. Alacaklarımızı tahsil etmezsek bu olaylar tekrar gündeme gelecektir. Biz mahkemeye gitmez, UEFA, TFF ve devletin kurumlarından haklarımızı aldığımız andan itibaren bu davadan haklı bir şekilde Fenerbahçe'nin temiz olduğunu rahatça söyleyebileceğiz. Ben bunları yapmak için aday oluyorum. Bir daha aday olmayacağım. Tek istediğim Yargıtay kararının çıkmasından sonra davaları açmak. Fenerbahçe'de görev yapmak benim için şereftir. Kongre üyelerinden tek isteğim bize son bir kez şans verin, vefa duygusu içinde bir şans daha verin. Bizden başkası bunu yapamaz. Hapis yapmış biziz, emniyette onlara karşı dik duran biziz.Benim kafamı eğerseniz organizeyi bitiririm diyen adam benim. Ne şikesi memleket elden gidiyor diye 2 Şubat 2012'de diyen benim. Bu davanın en büyük aktörü benim. Açılan davalar sonunda baskılar, tehditler olacaktır. Kimse benim kadar yürekli olabilir mi?

Mehmet Arslan: Siz başkan olmazsanız Ali Koç neden bu davaları toparlamasın?

Aziz Yıldırım: Silivri'deki davaya yalnız biz gidiyoruz. Bizden başka kimsenin gidip gelmediği açık. Buna baktığımızda dava ile kimin ilgileneceği ortada. Fenerbahçe camiası için bu davayı takip etmek ve sonuçlandırmak lazım. Bununla birlikte içeride ve dışarıda sportif başarı için gereken her şey yapacağız. Taraftarlarımızı heyecanlandıracak gerekli transferleri yapacağız. Dava bizim davamız. Bizim dışımızda olanların bizim gibi bu davaları yürütüp sonuçlandırması zor olur. Bu davayı en iyi savunacak kişiler ben ve arkadaşlarımız.

Tayfun Bayındır: Tek argümanınız hesaplaşmak mı? Borçları ödemek, Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere taşımak, taraftarları heyecanlandırabilmek, zamanınızı hesaplaşmaya ayırırken taraftarları heyecanlandırmak gibi bir hedef yok mu?

Aziz Yıldırım: Yönetim tek bir kişiden ibaret değil. UEFA bizi 2 kere almadı. 400 milyon Euro borç, Avupa'ya gidip elde edemediğimiz gelirlerden yükseldi. Kur farkları muazzam bir eksi getirdi bütçeye. 2010 Mayıs ayında, Fenerbahçe hisse senetleri 2-5-2011'de 714 milyon dolardı. İMKB'deki 30 şirketin içindeydi. 3 Temmuz sonrası hisselerin değeri 550 milyon dolar değerlerine düştü. 1.8'lerden 550 milyonlara kadar düşüş yaşadık. Yüzde 15 halka arz yapacaktık. Buradan gelen rakamların bir kısmı ile borçları kapatıp, 20 milyon dolar ile de transfer yapacaktık.

Tayfun Bayındır: Yargıtay kararı başkanlığınız döneminde çıkmazsa devam edecek misiniz?

Hayır. O zaman bırakırım. Bu konge son.

-Basketbolun bütçesi 30 milyon Euro. Artı vergi, artı şampiyon olursa ödediğimiz bedeller var. CSKA'nın bedeli 45 milyon Euro. Real Madrid 40-45 milyon Euro. Yunan takımları bizden daha düşük. Geri kalan takımların bütçeleri bizden aşağıda. Bütçenin yüksek olması demek, iyi sporcularla güçlü kadro oluşturmak demektir. 4 sene bütçemizi 25'ten 30'lara çıkardık. Diğer bütün takımların bütçeleri bizden aşağıda. Antenörünüz Fenerbahçe'ye gelmeden Avrupa'da 8 kere şampiyon olmuş. Futbolda böyle bir adam var mı? Avrupa'da 8 kez şampiyon olan?

Zidane'ı bugün getirmeye kalksanız 15 milyon Euro. Onun yöneteceği takımdaki oyuncuların değeri en az onun kadar olacaktır. Ona da bütçe yetmez. Fenerbahçe'nin 400 milyon Euro borcu var. Benim almış olduğum, Fenerbahçe'ye kazandırdığımız gayrımenkuller var. Geldiğimizde Fenerbahçe'nin 1 metrekare tapusu yoktu. Bunların değeri 300 milyon Euro. Malını satarsanız, 100 milyon Euro borcunuz kalır. 100 milyon Euro'yu Fenerabahçe her zaman öder. 2 kez UEFA'ya gidemedik. 2 milyon Euro bize olan vereceklerini ödemediler. Bunları tahsil edeceğiz. Bunları aldığınız vakit borç sıfırlarız. Hisse senetlerinden kayıplarımız için devlet ile uzlaşmaya çalışacağız. Uzlaşmazsak dava açacağız ve hak ettiğimizi alacağız.

Futbol takımı için altyapıyı oluşturacağız. Altyapının başına da 15 Temmuz'dan itibaren bu sistemin başına geçmesi planlanan kişi geçecek. Bu akademirden oyuncular çıkacak, dediğine göre 2-3 sene içinde oyuncu çıkacak. Onun çıkardığı oyuncular İspanya'da İtalya'da oynuyor. Çok değerli bir insan. Bütün projeleri biz hep bırakacağız, biz olmazsak onlar yapmazlar

Biz Galatasaray maçında hakem hatası olmasa, bir şampiyon takımın başkanı olarak konuşacaktık; ama bunu yaptırmadılar. Engellediler.

Mehmet Arslan: Bu ekonomik tabloda 3 Temmuz'un etkisi var. Fakat yanlış transferlerin payı yok mu?

Van Persie'den beklediğimiz verimi alamadık. Bu hayatın gerçekleri. Bunun gibi 2-3 futbolcu daha vardır. 10 futbolcu almışsanız 6'sı faydalı olmuşsa başarıdır. Bunların hepsini yönetim aldı diye bir şey yok. Anelka'yı ve Alex'i biz aldık. Hocaların isteğiyle aldık. Yatırımlarda bir kayıp görmüyorum, yatırımlarım hepsi Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır.

"Ozan Tufan suçu biraz da kendinde arayacak"

Tayfun Bayındır: Hoca seçiminde sizin hatanız yok mu? Bu kadar büyük bir kulübün kendisini kanıtlamamış bir hoca ile yol çıkmak hata mıydı?

İtalyan biriyle anlaştık. Önce Capello'yu getirecekti. O Çin'den yüklü transfer teklifi aldı... Klopp ile de konuştu, geldi, bütün araştırmaları yaptı. O şartlarda insanlar Türkiye'ye gelmek istemedi. Bir gün Perreira'yı tuttu geldi. Biz olmasak, başkaları böyle davranışlar yaparken dikkatli olsun diyorum. Josef'i de o getirdi. Van Persie, Nani onların organizasyonuyla geldi. Emre Belözoğlu'nu gönderdiler. Bir tek Ozan Tufan için biz baskı yaptık, ona da bir şey demediler. Emre'yi aradım telefonu çaldı ama açmadı. 1 sene uzatmış. Emre'yi yönetime alacaktım. Kursa gitmesi gerekiyorsa gönderecektim. Emre olmazsa başka bir oyuncu olabilir.

Ozan Tufan olmadı. Demek ki bir şeyler yapıyor ki oynatmıyorlar. Biraz suçu kendinde arayacak. Ben konuştum, Ali Yıldırım konuştu. Yükselmesi için neler yapması gerektiğiniz anlatmamıza rağmen yapmadı. Biz bir dediysek antrenör on dedi. Yapamadı. Sıkıntı var.

Ben şu mevkiye oyuncu alacağım der teknik direktör. 4-5 isim söyleyecek. Her mevki için 5-6 tane tespit etmişlerdir. Hangisi ile anlaşırsanız onu getireceğini ifade edersiniz. Aldığımız oyuncudan mutluyuz derler ama 15 gün sonra hoca mutlu değilim der. Baştan ihtiyacım yok diyor; ama 4 adamla elendikten sonra ihtiyacım var diyor. Ondan sonra 5-6 oyuncu daha aldık.

Janssen'i 25 milyon pounda İngiltere'de başka bir kulübe satmadılar. 30 milyon Euro... Oyuncu kaldı. Oynanan oyuncu da Harry Kane. Onun arkasında kalmamak ve oynamak için, uygun ücret teklif ettiğimiz için gece 12'de transfer yaptık. Sakatlandı. 10 maçtan fazla oynayamadık. 2 milyon 250 bin Euro verdik kira ücreti hariç. Panikle transfer yapılmaz, ihtiyaç varsa yapılır.

Tayfun Bayındır: Bu sezon Fenerbahçe'nin kaç maçında futboldan keyif aldınız?

Aziz Yıldırım: Bazı maçlarda keyif aldık. Bazılarında da hep beraber üzüldük. Aykut hoca da bunları düşünüyor. O düşüncelere göre kendini dizayn etmeye çalışıyor. Aykut Kocaman'ın buradaki hedefi, prensipleri olan, sahada şablonu olan bir takım yaratmaya çalışıyor. 3 penaltıyı sayın Yıldırım verseydi Galatasaray maçında biz şampiyonduk.

Cem Yılmaz: Seyirci konusunda Galatasaray sizin üstünüzde kaldı.

Aziz Yıldırım: Burayı FETÖ bölmek için içeride olan adamları ifade etti. Belirli taraftar grubu Karabük maçında şike şike diye bağırdı. Tribünlerde bölünme başladı. Bunu sonunda Göztepe maçında 1-1 giderken Dirar hata yaptı, ıslıkladılar onu. Sonra orta yaptı Göztepeli adamın kafasına çarptı gol oldu. O da tribünlere hareket yaptı, "Ben yaptım" diye. Bu tribünler bölündü, içeriye nifak tohumları sokuldu. Beşiktaş maçında olanlar normal olaylar mıydı? Bu sene yeni bir yol haritası olacak. Seçilirsek buna herkes uyacak. Sporcularla bizlerin bir problemi yok. Fenerbahçe'den menfaat sağlayıp, yazıp çizenler var.

"Hapishaneye gittim, kulüp başkanlarının bir tanesi beni ziyarete gelmedi, kırıldım"

Mehmet Arslan: Önceki dönemde hatırlarsanız sahaya inip mikrofonla taraftarlara yönelik bazı sözler sarf etmiştiniz. Bunlardan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?

Aziz Yıldırım: Bu tribünlerde eroin, kokain ve esrar içenlerle mücadele etti. Bu tribünlerde Fenerbahçe sporcusuna hakaret edenlerle mücadele ettim. 3 Temmuz'dan sonra ilgilenemedim. O şampiyonluktan sonra bıraktım, ne yaparlarsa yapsınlar dedim; ama önümüzdeki yıllardan sonra tribünlerle bizzat ben ilgileneceğim. Tribüne gelenler futbolcusuna sahip çıkacak. Yönetimine, teknik direktörüne ıslıklamayacak. Bunu yaparsanız futbolcular psikolojiler düşüyor. Onlara bir şey söylediğiniz zaman üzülür. Yapacağı varsa da yapmaz psikolojik olarak.

Ben hapishaneye gittim bir tanesi beni ziyarete gelmedi. Kayseri başkanı Recep Bey ile Manisa Başkanı Kenan Bey geldi. Başkan olanların hiçbiri gelmedi. Kırıldım. Onların çoğu da gitti. Onun için gidip gelmedim. Şekip Bey gidip geliyor.

"Damarıma basarlarsa muhalefet de yaparım, her şeyi yaparım"

Mehmet Arslan: Ben 26 yıllık gazeteciyim. Sizin iktidarınızdan başka birini görmedim. Ola ki başkanlığınız biterse muhalefet yapacak mısınız?

Aziz Yıldırım: Benim damarıma basarlarsa muhalefet de yaparım, her şeyi yaparım; ama benim böyle bir derdim yok. 66 yaşındayım, 3 sene sonra 69-70 yaşımda olacağım sonra ne yaşayacağım. Gezerim, oraya buraya giderim. Biraz kendim için bir şeyler yapmaya çalışırım. Siz 80 sene yaşarsınız, 80 senede her şeyi görürsünüz. Biz 20 senede her şeyi yaşadık.

Geçmişte futbolda tam başarılı olamadık. Geldiğimzde şöyle bir şey vardı. Galatasaray'a yenilmeyelim, şampiyon olmayalım diye... 1998 yılında bu yana Galatasaray Kadıköy'de şamoiyon olamıyor. Benden önceki yanında bu takımlar Fenebahçe'ye evinde 4-5 atarlardı. Amatörlerde kadın voleybollarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu olduk. Vakıfbank ve Eczacı bizden sonra bunu sürdürdü. Kadın baskette final fourda 4 kere oynadık; ama kazanamadık. Galatasaray'ın 12 şampiyonluğu vardı, bizim sıfırdı. Ben geldiğimden sonra 13-13 oldu. Atletizm'de Eda Tuğsuz cirit atmada dünya 5'incisi oldu. Mizgin Ay Dünya Yıldızlar Şampiyonu oldu. Ramil Guliyev en büyük övüncümüz. 200 metrede Bolt'tan sonra kazandı. Boksta dünya şampiyonu oldu Gülsüm Tatar. Amatör branşlara baktığınız zaman Aziz Yıldırım ve yönetimi çok başarılı.

"Obradovic'in 2 sene daha mukavelesi var"

Mehmet Arslan: Obradovic siz seçimi kaybederseniz ayrılacakmış gibi bir hava var ortada. Siz seçilmezseniz Obradovic gidecek mi?

Gitmez niye gitsin ya. Obradovic'in 2 sene daha mukavelesi var. Sırbistan'a gitmeden kendisi ile yemek yedik. En az 1 yıl uzatalım dedim.Bir madde koyarız, sen mutlu olmazsan ayrılırsın, onlar mutlu olmazsa ayrılırlar. Gidelim, gelelim konuşuruz dedi. Henüz konuşamadık. Onun da mukavelesini uzatırız. Basketbolda 15 milyon Euro açık var sponsorlara ve gelirlere rağmen.

Mehmet Arslan: Hürriyet Gazetesi'nde dün Ali Koç'u konuk ettik. Dün Ali Bey, "Adil bir seçim olursa kaybetmem dedi"

Ne demek istedi? Ne çalınacak ne çırpılacak? Oraya oy atanlardan atmayanlardan bugüne kadar hiçbir şikayetimiz olmadı. Mehmet Ali Bey ile olmadı Şadan Bey ile olmadı. Yaşanılan bütün kongrelerde 20 yıldır ben vardım. Benimle birlikte sicil kurulları görev yaptılar, hiçbir şaibe olmadı. Gelen oyunu atmazsa, o bir sıkıntı olursa özel güvenlikçiler müdahil olur ama ben hiçbir şey olacağını sanmıyorum.

Tayfun Bayındır: Seçim bitince pazartesi günü ne yapacaksınız?

Kalkıp çalışacağım. Kulübün sorunları ile fazla ilgilenemiyorduk, onları gelden geçireceğiz. Sonra da tatile çıkarız.

Tayfun Bayındır: Geniş bir taraftar kitlesi tribüne gelmiyor, tepkiler var. Siz gelirseniz büyük bir kitlenin stada gelmeyeceği konuşuluyor. Taraftarları tekrar stada nasıl çekeceksiniz?

Takım iyi oynarsa o tepkiler ortadan kalkar. Gelmeyeceklerse yeni taraftarlar tribünlerde yerlerini alırlar.

13 bin oyu bulan seçimi kazanır. Her türlü olasılık mevcut ama 1 oy farklı ile kazanan olacağını düşünmüyorum.

Mehmet Arslan: Ali Koç'un Fenerbahçe basın organlarında yer alamadığı konusunda serzenişi vardı...

Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe başkanıyım. Herhangi birisi değilim.Kulübün 20 sene bilfiil başkanlığını yapmışım. Ben bu kulüp için dört duvar arasında ışık görmeden hapis yatmışım. Ben ayrı bir insanım. Aynı koşullarda yarışalım diye bir şey olmaz..Bizde aramızda şartlar eşit olmaz. Ben 26 bin üyenin 20 binini bire bir tanıyorum. Bir derginin kapağında ben varmışım, kendisi yokmuş. Ne fark eder, ne getirir? Bunlar 20 senedir kazandığım imtiyazlar. Ben her ay mesaj yazıyorum dergiye. Kongre hayırlı olsun diye. Sayın Ali Koç iyi bir ailenin ve değer gösterdiğim Rahmi bey'in oğlu. Tüm camia onu tanır. Küçük şeylerle kendisini yormasın. Bunlar önemli şeyler değil.

Mehmet Arslan: Bir gün dergide Ali Koç'un sözlerini görseniz ne derdiniz?

Aziz Yıldırım: Olabilirdi. Onun açıklamalarını da verdiler bizim arkadaşlar. Vermeyin etmeyin demedim. Verdiler de onun açıklamalarını. Tek bir şey dedim, siyaset karıştırmayın. Aziz Yıldırım'ın progagandaya ihtiyacım yok. 20 sene yaptıklarımız görülüyor. Bu başkanlık yarışıdır, ben kazanırım, o kazanır... Bizlerin kazanması önemli değil, öenmli olan Fenerabahçe'nin kazanması.

Mehmet Arslan: Liverpool - Real Madrid finalinde bir Türk takımının olması beni gururlandırırdı. O finalde Fenerbahçe'nin olması için önünüzdeki tapuları feda eder miydiniz?

Aziz Yıldırım: Hayır. Onlar Fenerbahçe'nin emniyet sübabı. Bunun başka yolları var. 1 milyon Euro Projesi var. Bütçeyi 250 milyon Euro'lara getirirsek bunu yapabiliriz. Bir kere Fenerbahçe'nin final oynaması için Fenerbahçe'nin varlığını kabul edemeyiz