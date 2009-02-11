Aziz Yıldırım bırakıyor mu?



Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe başkanlığını bırakacağı yönünde sinyaller verdi.



Yıldırım'ın "İnsanda heves bırakmadılar. Anelka, Carlos gibi yıldızları getirdiğime bile pişmanım" sözleri 'kongrede aday olmayacak' şeklinde yorumlandı.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım'ın kendisine "Fenerbahçe yüzünden anjiyo olduk. Bize şöhret ve para değil, sağlık lazım. Çok üstüne geliyorlar. Artık görevi bırak" dediğini belirterek şunları söyledi:



* Bilen bilmeyen konuşuyor. 750 milyon dolar harcadığımı söylüyorlar. Evet harcadım. Ama parayı otel odalarında yemedim. Fenerbahçe'nin geleceğine yatırım yaptım, kötü mü yaptım?



* Allahaşkına biri söylesin, Fenerbahçe Stadı'nı yeniden yapalım desek kaça inşa edilir? Bakın o stat için Türkiye'ye UEFA Kupası finali verdiler.



İKİ YILDIZ DAHA ALIRDIK



* 100 milyon Euro harcanan takım, nasıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'ndan elenirmiş? Aslında bu takım Şampiyonlar Ligi'nde devam ederdi. Ama insanda heves mi bıraktılar?



* İki dünya yıldızı daha transfer edebilirdik. İnan, insanların rüyalarına giren yıldızları, Carlos'u, Ortega'yı, Anelka'yı transfer ettiğime bile pişmanım



Kaynak: Sabah

