Aziz Yıldırım bir kez daha PFDK’da

Türkiye Futbol Federasyon Hukuk Müşavirliği, TFF’den yaptığı açıklamada PFDK’ya sevk edilen takım ve kişileri duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonu genel kurulda yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Öte yandan Galatasaray da “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’lık oldu.

“Hukuk Müşavirliği’nce 31.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 28.01.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 Ek-1 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- BURSASPOR Kulübü’nün 29.01.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 29.01.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- KAYSERİSPOR Kulübü’nün 29.01.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın 28.01.2017 tarihinde medyada yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”