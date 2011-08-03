Aziz Yıldırım: Beşiktaş gerçek dostmuş

T24 - Aziz Yıldırım, Metris'te kendisini ziyaret eden Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Karadeniz'e "Her şey boşmuş" sözleriyle geçmişte yaşananlardan duyduğu pişmanlığı özetledi.



F.Bahçe Başkanı, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz’in kendisini ziyarete gelmesi karşısında duygulandı, “Hepiniz geldiniz. Demek ki dostluk buymuş. Zaman zaman camia olarak gerilmiş ve birbirimizi kırmıştık. Burada anladım ki her şey boşmuş” dedi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nde geçmişle de muhasebe yapıyor...



Yıldırım’ın, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz’in kendisini ziyareti sırasında kendisine teşekkür ederken, camiaların ders çıkarması gereken bir itirafta da bulunduğu ortaya çıktı.



Aziz Yıldırım ; Serdal Adalı, Tayfur ve Ahmet Ateş’i görmek için Metris ’e gelen Karadeniz’in kendisini de ziyaret etmesi karşısında duygulandı. Fenerbahçe başkanının, “Sizi görmekten çok mutlu oldum. Açıkçası bu süreçte Beşiktaş bana F.Bahçe’den sonra en çok moral veren kulüp oldu. Başkanından, onursal başkanına ve size kadar hepiniz geldiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Demek ki dostluk buymuş. Zaman zaman camialar olarak gerilmiş ve birbirimizi kırmıştık. Ama hepsi boşmuş. Bunu burada daha iyi anladım” dediği öğrenildi.





İlhan Ekşioğlu'nun avukatı: Federasyon davanın sonucunu beklemeli



Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun avukatı Profesör Ersan Şen NTV canlı yayınında şike soruşturmasını değerlendirdi.



Şen, davayla ilgili en önemli sorunun görev ve yetki açısından olduğunu "Özel yetkili mahkemenin savcısının bu konuda görevli olmadığını, en azından farklı grupların farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladık" sözleriyle ifade etti.



Örgütlenme olsa bile bu rüşvete benzeyen anlaşmaya bağlı bir suçların cebir ve tehditle işlenemeyeceğini hatırlatan Şen, "Yetki sorunu varsa ise bu Erzurum'un sorunu dedik. Ama şikenin tanımına baktığımız zaman, anlaşma ve rıza olabilecek, işlenebilecek suçlar olduğunu belirttik" diye konuştu.



Feredasyonun ve adliyenin yönettiği iki ayrı soruşturma olduğunun altını çizen Şen, Federasyonun adliyeden dosya desteğine almasına karşı çıktı.



Dosya üzerinde gizlilik kararı olduğunu söyleyen Şen "Biz bile müvekkillerimize sadece psikolojik destek verebiliyoruz. Bağımsız bir soruşturma yapıyorsunuz.



Ama dosya desteğini adliyeden aldınız. Dolayısıyla sadece iddianameyi değil kamu davasının sonucu da beklemek zorundasınız. Eğer verilecek kararlar arasında çelişki olursa geri dönülemeyecek zararlar ortaya çıkacak" diye konuştu.



8 aylık soruşturmanın sonunda delillerin toplanmış olması gerektiğini dile getiren Şen, süreci şöyle değerlendirdi: "Ancak hala ifadeler alınıyor. Esas sorun tutukluluk süresi, bazen dava bile 5-6 ayda dava açılıyor. Sanıklar bu süreçte uzun süre tutuklu kalıyor. Bu nedenle tutuklanmaları yerine adli kontrol için farklı yöntemler uygulanmalı, yurtdışı yasağı vb. getirilebilir. Suçüstü var mı burada, yok. Çünkü mayıs ayında bitmiş müsabakalar. Pekala deliller toplanmış. O zaman bu insanlar bırakılabilir.''





