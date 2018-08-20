Aziz Yıldırım: Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır

4 Haziran 2018 tarihinde yapılan Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 20 bin 736 oyun 16 bin oya karşı 4 bin 644 oy ile Fenerbahçe Başkanlığını Ali Koç’a devreden Aziz Yıldırım "Ben bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece hiçbir yorumda bulunmam ve hiçbir konuda fikrimi söylemem ama bana karşı yalan yanlış olan şeylere cevap veririm, onun dışında benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır" açıklamasında bulundu.

NTV'de Tuğba Dural'ın konuğu olan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

‘Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe iyi sonuç alırsa sevinirim kötü sonuç alırsa üzülürüm ama başkanlıktaki ya da yöneticilikteki kadar ilgim alakam olmaz. Hiçbir zamanda bundan sonra Fenerbahçe politikalarının içinde yer almam, benim düşüncelerim ayrıdır.

Gelen yönetimler rahatça çalışırlar, görevlerini yaparlar onlarda yeniden gelecek insanlara devrederler. Ben bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece hiçbir yorumda bulunmam ve hiçbir konuda fikrimi söylemem ama bana karşı yalan yanlış olan şeylere cevap veririm, onun dışında benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır.

Benim takılacak bir konum yok 20 yıllık başkanlık yaptım son süreçte de kendimi mecbur hissettiğim için devam etmeyi düşündüm. Normalde bırakmam gerekiyordu ben Fenerbahçe için yaptım yapacağımı.’