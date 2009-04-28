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Spor

Aziz Yıldırım: Ben varken Terim gelemez

Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine "Ben bu kulüpte olduğum sürece Fatih Terim bu kapıdan içeri giremez" dediği öğrenildi.

28 Nisan 2009 03:00

Bu sezon yapılan harcamalara rağmen istenilen performansı gösteremeyip önce Avrupa'dan sonra da ligden kopan Fenerbahçe'nin elinde bir tek Türkiye Kupası Finali kaldı. 

Yıldırım ile Demirören buluştu!

Tüm bu olumsuzluklar taraftarın da sabrını taşırdı ve sezon sonunda Aziz Yıldırım yönetiminin takımda köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Maraton.com.tr'nin haberine göre; ilk beklenen girişimin ise İspanyol teknik adam Aragones'i görevden almak olabileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmeler üzerine son günlerde Aragones'in sezon sonu gönderileceği ve yerine Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim'in getirilebileceği iddia ediliyor.

Geçen sezonda da Fatih Terim'in Fenerbahçe ile adı sık sık anılmıştı.

Fakat Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine konu ile ilgili olarak "Ben bu kulüpte olduğum sürece Fatih Terim bu kapıdan içeri giremez" dediği öğrenildi.

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