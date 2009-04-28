Aziz Yıldırım: Ben varken Terim gelemez

Tüm bu olumsuzluklar taraftarın da sabrını taşırdı ve sezon sonunda Aziz Yıldırım yönetiminin takımda köklü değişiklikler yapması bekleniyor. Maraton.com.tr'nin haberine göre; ilk beklenen girişimin ise İspanyol teknik adam Aragones'i görevden almak olabileceği tahmin ediliyor.Bu gelişmeler üzerine son günlerde Aragones'in sezon sonu gönderileceği ve yerine Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim'in getirilebileceği iddia ediliyor.Geçen sezonda da Fatih Terim'in Fenerbahçe ile adı sık sık anılmıştı.Fakat Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine konu ile ilgili olarak "Ben bu kulüpte olduğum sürece Fatih Terim bu kapıdan içeri giremez" dediği öğrenildi.