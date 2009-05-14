Aziz Yıldırım baygınlık geçirdi

Şeref Tribünü’nün VIP odasında kolonyalarla sakinleştirilen Aziz Yıldırım, Aragones’e ağır sözler söylerken, İspanyol hocayı Volkan Demirel’i yedek bıraktığı için suçladı



Vatan gazetesinin haberine göre; Lig ve Avrupa’da başarısız geçen sezonun ardından tek teselli olarak bakılan Fortis Türkiye Kupası finalinde 4-2’lik yenilgiyle 11 yıllık başkanlık dönemindeki 4. kupa finalini kaybeden Aziz Yıldırım, F.Bahçe’nin yediği 3. golün ardından kendini tutamayarak adeta sinir krizi geçirdi.



Protokol Tribünü’nden içeri giren Yıldırım, Volkan Demirel’i oynatmayan teknik direktör Aragones’e bariz bir şekilde küfürler yağdırdı. Kendine hakim olamayan, adeta maçın sonunu daha baştan gören ve her geçen saniye daha çok sinirlenen Yıldırım sonunda protokolün iç kısmındaki koltuklara oturdu. Fenalaşan Yıldırım etrafındaki yöneticiler tarafından kolonyalarla ayıltıldı.



Karşılaşmanın sonunda bu olaylar yaşanırken, talihsizlikler daha maç öncesinde başladı başkan Aziz Yıldırım için. Yıldırım, yönetici arkadaşlarıyla birlikte stada giriş esnasında güvenlik görevlilerinden birisiyle bir süre tartıştı. Özel güvenliğin Aziz Yıldırım’a çarpması sonucu elektriklenen ortam, yöneticilerin araya girmesiyle tatlıya bağlandı. Ancak şanssızlıklar bitmek bilmiyordu. Bu yaşananların ardından protokol tribününe yönelen yöneticiler, bu kez de ’yer’ kriziyle karşılaştı.



Daha önce il güvenlik kurulu toplantısında iki takıma ayrılan 45’er kişilik kontenjanın kenar bölgelerde ayrılmasına isyan eden Aziz Yıldırım, az kalsın kupa finalini bırakıp oteline dönüyordu. Kendileri için ayrılan koltuklarda başkalarının oturduğunu gören ve çılgına dönen F.Bahçe başkanı, yönetici arkadaşlarına ’dönüyoruz’ dedi. Konakladıkları otele dönmeyi planlayan Yıldırım’ı, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören zor ikna etti.

