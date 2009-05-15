Aziz Yıldırım başkanlığa resmen aday



Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Basının karşısına çıkarak geçen 11 yılın derğerlendirmesini yapacağını önceden duyuran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ani bir kararla toplantıyı iptal etti ve spor müdürleriyle bir kahvaltı yapmaya karar verdi.



Başkan Yıldırım toplantının sonunda , gelecek hafta yapılacak olan kongrede de yeniden aday olacağını bir basın bildirisiyle deklare etti. Bülten'in başlığı '10+3' olarak belirlenirken, ''Bundan sonraki 3 yıl boyunca son 10 yıldakinden daha hızlı bir şekilde gelişmeli ve elde ettiğimiz başarıları kalıcı hale getirmeliyiz. Başladığımız işi mutlaka bitireceğiz'' denildi.



Basın bildirisinde ayrıca ''Dünya spor vitrininde kalıcı izler bırakmak için yola çıktık. Sporun her dalında başarılı olmak, sürekli büyüyen sağlıklı bir ekonomi yaratmak ve dünya çapında tesislere sahip olmak için çalıştık. Bu anlayış sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalist olduk. Fenerbahçe Sportif A.Ş'yi ülkenin en büyük şirketlerinden biri haline getirdik. UEFA Kupası finaline ev sahibi olduk'' denildi.





''Köklü bir revizyona gireceğiz"



Basın bülteninde, futbol takımında köklü bir revizyon yapılacağı açıklandı.



Açıklamada, futbol takımıyla ilgili şu görüşlere yer verildi:



''Bu sene yaşananlar Fenerbahçeli olarak herkesi derinden üzmüştür, bunun farkındayız ve söz veriyoruz: Köklü bir revizyona gireceğiz. Kurumsallık anlayışımız, bugüne kadar sabırlı olmamızı emretti, ama kongre üyelerimizin ve taraftarlarımızın, Fenerbahçe ruhunu geri istediklerini biliyoruz. Gerekeni yapacağız. Savaşan Fenerbahçe ruhunu geri getireceğiz. 10 yılda 7 kez katıldığımız Şampiyonlar Ligi'ne bundan sonra her yıl katılacak bir takım yaratacağız. Avrupa'nın en zengin kulüplerinin temsil edildiği 'Para Ligi'nde 111 milyon avroluk yıllık gelirimizle, 5 büyük Avrupa Ligi takımları dışında yer alan tek takım biziz. Söz veriyorum; bu sene, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığımız son sene olacak. Dünya standartlarında bir stat inşa ettik, Fenerium mağazalar zinciri, taraftar kart ve Fenercell gibi öncü projeleri hayata geçirdik. Bütün bu ilkler, diğer kulüplerimize yol gösterdi. Biz bu cesur adımları atmasaydık, Türkiye'de spor, bugün bulunduğu noktadan çok uzakta olurdu. Başladığımız işi mutlaka bitireceğiz.''



Bu arada, toplantı salonunun girişine yerleştirilen ve ''10 yıl içinde 100 yıl, 10+3'' yazılı büyük panoda, 1997 ile 2008 arasında Fenerbahçe Kulübü'nde üye sayısı, lisanslı sporcu sayısı, bütçe ve gelirlerdeki değişim tablo şeklinde yer aldı.



"Aragones konusunda yeni yönetim karar verecek'



Seçimli Olağan Genel Kurul'da yeniden aday olacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gönderileceği yönünde spekülasyonlar yapılan teknik direktör Luis Aragones'le ilgili açıklamalar yaptı.



Yıldırım medya temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, teknik direktör Aragones'in 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirterek, "Ligin bitimine 3 hafta kala göndermek hem Avrupa tarafından tanınan Aragones'in kariyerini zedeler hem de bizim krumsal yapımıza ters olur. Arangones gibi bir hoca şimdiye kadar hiç görevinden kovulmamış. Genel Kurul'un belirleyeceği yeni yönetim karar verir ve yeniden değerlendirir" diye konuştu.



