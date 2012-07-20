Aziz Yıldırım: Başkan neden susuyor demeyin, zamanı gelince konuşacağım

Caddebostan'da düzenlenen Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne katılan Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Başkan niye konuşmuyor demeyin, zamanı gelince konuşacağım" dedi.

Taraftarların yoğun ilgisinden dolayı etkinlik alanına gelmekte zorlanan başkan Yıldırım, bir süre imza dağıttıktan sonra sahneye çıktı ve taraftara seslendi:

"Hepinizin dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Maltepe cezaevinde Fenerbahçe için yatan Hasan, Bilal kardeşlerime de buradan selam olsun diyorum. Uzun bir aradan sonra sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaşanan bu süreçte en büyük gücümüz daima sizler oldunuz. Bizler sizin sayenizde Fenerbahçe yolunda, asla yalnız yürümedik. Silivri'de, Çağlayan'da, Avrasya Maratonu'nda, Topuk Yaylası'nda, Bağdat Caddesi'nde, yılbaşında, Babalar Günü'nde Metris'te bayrağımızı gururla taşıdınız, renklerimize sahip çıktınız.

Bizlerin saygınlığı, gururu ve en önemlisi özgürlüğümüz oldunuz. Şimdi artık ileriye çok daha ileriye bakmanın zamanıdır. Size söz veriyorum; ömrüm yettiğince Fenerbahçe nerede olursa olsun orada olacağım. Yeni başlayacak Ramazan günlerinize de kutluyorum.

Daha önümüzde çok zaman var, çok şeyler konuşacağım ama bu akşam yeri ve zamanı değil, zamanı geldiğinde şunu bilin ki başkan neden susuyor demeyeceksiniz. Her şeyin zamanı var, biraz bekleyin. Hem şahsım adına, hem de arkadaşlarım adına Metris'teki günlerimizdeki desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Allah sizden razı olsun"

'19.07 Fest'

Fenerbahçe Kulübü, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü Caddebostan'da düzenlenen "19.07 Fest" adlı etkinlikle kutladı. Sarı-Lacivertlileri bir araya getiren festivalde birçok sanatçı sahne alırken, alanı dolduran Fenerbahçeliler takım ve başkan Aziz Yıldırım lehine sık sık tezahüratta bulundu.

Festivale Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yönetim kurulu yöneticileri de katıldı.