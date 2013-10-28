Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasını ne zaman yapacağı belli oldu



Hafta sonu yapılacak Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'ne doğru sarı lacivertli camiada heyecan tavan yaparken Başkan Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı konusundaki açıklamasını 1 Kasım Cuma günü yapacağı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yıldırım'ın 1 Kasım 2013 Cuma günü yapacağı basın açıklamasında Genel Kurul ve başkanlık adaylığı konusunda detayları açıklayacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama;

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın, Kulübümüzün 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’na ve başkanlık adaylığına yönelik basın açıklaması, 1 Kasım 2013 Cuma günü yapılacaktır.

Tüm Genel Kurul üyelerimizin ve basın mensuplarının davetli olacağı bu toplantıyla ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde resmi yayın organlarımızdan duyurulacaktır."