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Spor

Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasını ne zaman yapacağı belli oldu

Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı konusundaki açıklamasını 1 Kasım Cuma günü yapacağı açıklandı

28 Ekim 2013 14:30


Hafta sonu yapılacak Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'ne doğru sarı lacivertli camiada heyecan tavan yaparken Başkan Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı konusundaki açıklamasını 1 Kasım Cuma günü yapacağı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yıldırım'ın 1 Kasım 2013 Cuma günü yapacağı basın açıklamasında Genel Kurul ve başkanlık adaylığı konusunda detayları açıklayacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama;

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın, Kulübümüzün 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’na ve başkanlık adaylığına yönelik  basın açıklaması, 1 Kasım 2013 Cuma günü yapılacaktır.

Tüm Genel Kurul üyelerimizin ve basın mensuplarının davetli olacağı bu toplantıyla ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde resmi yayın organlarımızdan duyurulacaktır."

 

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