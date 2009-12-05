Aziz Yıldırım basın mensuplarıyla tartıştı

T24 - Eskişehir'de bu akşam yapılacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı için kente gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kendisini takip eden gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterince Yıldırım'ın korumaları ve basın mensupları arasında gerginlik yaşandı.



Yıldırım, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ve iki takımın bazı yöneticileri, planlanan kent gezisi için kaldıkları Anemon Otel'den tarihi Odunpazarı evlerine geldi.



Odunpazarı'nı gezen vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, bu sırada görüntü alan basın mensuplarını, çekim yapmamaları konusunda sert şekilde uyardı. Bunun üzerine basın mensupları ve Yıldırım'ın korumaları arasında gerginlik yaşandı. Bazı gazeteciler korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.



Gerginlik, Eskişehirsporlu yöneticilerin araya girmesiyle sona erdi. Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Lületaşı Müzesi'ni gezdi. Yıldırım, buradan Kurşunlu Külliyesi'ne geçti.



Yıldırım, burada maça gitmeye hazırlanan bir grup Eskişehirsporlu taraftarla karşılaştı. Kırmızı siyahlı taraftarların küfürlü tezahüratı üzerine, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Birsen olaya müdahale etti. Birsen, taraftarları sakinleştirip, olay yerinden uzaklaştırdı.



Yaşanan olayın ardından külliyeyi başka kapıdan terk eden Yıldırım, kent gezisini yarıda keserek otele döndü.

