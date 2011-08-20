-Aziz Yıldırım: Asla yalan söylemem İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Mehmet Berk'in ''Son 5 maçın sonucunu biliyorduk'' sözlerini söylediği şeklindeki iddialarını tekrarladı. Yıldırım, avukatları aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazdığı ve basına da yansıyan mektubunda, tutuklu bulunduğu soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'in, Fenerbahçe'nin, ligin son 5 haftasında oynadığı maçların sonuçlarını müsabakalar oynanmadan bildiğini kendisine ve avukatlarına söylediğini ifade ettiğini hatırlatarak, ''Bu mektubumun ardından Sayın Savcı yazılı bir açıklama yaparak, kendisinin böyle bir şey söylemediğini belirtmiş ve benim bunu kendisine karşı kamuoyu oluşturmak adına öne sürdüğümü iddia etmiştir'' dedi. Savcı Mehmet Berk'in kendisine ve avukatlarına söylediği ''Son 5 maçın sonucunu biliyordum'' iddiasını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve beraberindeki TFF heyetine de aynen ifade ettiğini ileri süren Yıldırım, şu iddialarda bulundu: ''Sayın Aydınlar ve TFF heyetinin Sayın Savcı Berk ile görüşmesinin ardından bu iddia basına da yansımış, çok sayıda gazete tarafından haber yapılmış, TV programlarında gazeteciler ve yorumcular tarafından da tartışılmıştır. Söz konusu tarihte yayınlanan gazete ve internet sitelerinde de Sayın Savcı Berk'in maç sonuçlarını bildiğini söylemesi son derece çarpıcı başlıklar ve içeriklerle haber yapılmıştır. Öte yandan, bu iddialar üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü avukatlarından Sayın Ahmet Akpınar da Sayın Savcı Berk'e yönelik, son 5 maç ile ilgili neden suçüstü yapılmadığı ve bu maçlar ile ilgili bahis oynanıp oynanmadığına dair sorular yöneltmiştir. Dolayısıyla mektubumda Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettiğim Sayın Savcı'nın ''Son 5 maçın sonucunu biliyorduk'' sözleri tamamen gerçektir. Bu noktada şunu da samimiyetle belirtmek isterim ki; sevenim de sevmeyenim de benim asla yalan söylemeyeceğimi bilir. Dolayısıyla bu konuda da doğruyu söylememem mümkün değildir. Ancak Sayın Savcı'nın tüm kamuoyu tarafından bilinen ve hatta günlerce tartışılan bu sözlerini kalkıp bugün yalanlaması, kendisinin nasıl bir soruşturma yürüttüğünün görülmesi açısından da son derece önemli bir örnektir. Buradan hareketle şunun da net olarak bilinmesi gerekmektedir ki, soruşturmanın en başından bu yana gizlilik kararı ihlal edilmiştir. Dosyanın tarafı olmayan TFF'ye bilgilerin verilmesi de bunun net bir örneğidir. Yine benzer şekilde daha ilk günden bizleri kamuoyunun gözünde suçlu ve mahkum ilan etmek adına her tür bilgi basına sızdırılmış ve bizlere karşı bir kamuoyu yaratma çabası içerisine girilmiştir. Bu ruh hali ve görev anlayışı içerisindeki yetkililerin yürütmekte olduğu soruşturma ile ilgili değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum.'' Bu arada Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'ın savcı Berk ile yaptığı toplantının ardından bazı gazetelerin ve televizyonların internet sayfalarında yer alan haberleri de açıklamasına ekledi.