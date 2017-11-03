T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım antrenmanı izledi

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11

03 Kasım 2017 20:29

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. haftasında Ankara\'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri\'ne gelen Başkan Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Ali Yıldırım da antrenmanın bir bölümünü takip etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 15.00\'te başlayan çalışma, 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Ankara\'ya gidecek.
Yarın akşam Osmanlı Stadı\'nda oynanacak müsabaka saat 19.30\'da başlayacak.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigCavcav SezonuAnkara OsmanlısporFenerbahçeCan Bartu TesisleriBaşkan Aziz YıldırımAsbaşkan Ali YıldırımTeknikAykut KocamanKoşuBuOsmanlısporSarılacivertlilerAnkaraYarınOsmanlı StadıDHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24