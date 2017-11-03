Aziz Yıldırım antrenmanı izledi

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. haftasında Ankara\'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri\'ne gelen Başkan Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Ali Yıldırım da antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 15.00\'te başlayan çalışma, 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Ankara\'ya gidecek.

Yarın akşam Osmanlı Stadı\'nda oynanacak müsabaka saat 19.30\'da başlayacak.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)