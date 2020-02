Aziz Yıldırım: Ali Koç'un iki hatası var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak kongre öncesi seçim çalışmaları çerçevesinde Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Fenerbahçeliler için en büyük vaat şampiyonluktur. Biz şampiyon olacağız. Başkanlığım süresince ben hiç yanlış yapmadım. Hatalarımız olmuş olabilir ancak onlar da kolektif yaptığımız hatalardır ve iyi niyetle yapılan çalışmaların içinde olmuştur" dedi.

Rakibi Ali Koç'un iddialarını da yanıtlayan Yıldırım, "Ali Koç’u veliaht olarak göstermedim. Onu aday olarak gösterdim. “Oyumu da vereceğim” dedim ama şart koştum. “Yargıtay beraat kararı verirse 20 yıllık başkanlığın verdiği onur, şeref benim için yeter” dedim" ifadesini kullandı.

Yıldırım Koç'un iki hatası olduğunu belirterek, "Ali Bey’in aday olma hakkı var. 26 bin aidat yatıran kişinin ne kadar hakkı varsa o kadar hakkı var. Yanlış yaptığı şeyler ise şunlar: Birincisi, Fenerbahçe’nin mali durumu ile ilgili ‘çok kötü’ demesi. Seçilmemesi hâlinde kulübün ekonomik olarak çökeceğini söylemesi..." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın gazetecilere verdiği yanıtlar şöyle:

Diğer başkan adayı Ali Koç’un bazı iddialarına karşılık veren Aziz Yıldırım, spor yazarlarının sorularını yanıtlarken projelerine de açıklık getirdi.

Fuat Akdağ: Fenerbahçeliler, neden sizi seçmeli?

- Alt yapıda atılım yapacağız, ikinci bir TV kanalı açacağız... Fenerium’u genişletip yeni bir marka yapacağız. Şike kumpasına karşı açacağımız davaları başlatmak için 1 dönem daha lazım. Bitirmek değil. Kimse yanlış anlamasın, çünkü uzun sürebilir.

- Benim torunum okula gitti. Çocukların aileleri gelip ‘Şikecisin’ dediler. Büyüklere aynı ortamda bunları söylüyorlar. Bunların hepsinin hesaplaşmasının gereğine inanıyorum. Bunları yapmadan manevi anlamda 2 Temmuz’a dönemeyiz. Mahkemeleri açıp maddi anlamda bu paraları almalıyız.

- Kendi başına gelmiş bir olay varsa sen mi iyi takip edersin, başkası mı iyi takip eder? Kim yapabilir? Kumpas davası ile ilgili emniyet bizi çağırdı. “Müşteki olarak şikayetçi misin?”dediler. “Şikayetçiyiz” dedik. Ne TFF’den gelen oldu ne de Beşiktaş Kulübü’nden... FETÖ bir daha gelir diye korkup kaçtılar. Bir de mahkeme içinde kavga ettik. Bu davanın kahramanı biziz.

“Ne gerekiyorsa yapacağız”

- F.Bahçeliler her zaman şampiyonluğu önemser. Fenerbahçeli için en büyük vaat şampiyonluktur. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Ona göre bir takım kuracağız. Şimdiden şu, bu demeyeceğim. Ama takımı bu işleri çok iyi yapacak birine teslim edeceğim. Bu kişinin ismini açıklayamam şu an. Kendisiyle yarın veya sonraki gün bir görüşme yapacağım. Daha önce her türlü sistemi denedik. Denemediğimiz ne kaldı?

- Ben başkanlık süremde hiç yanlış yapmadım. Hatalar olmuştur tabii... Bunlar kolektif hatalardır. İyi niyetle bir işe başlarsınız, sonu iyi gelmez. Bu şekilde hata olmuş olabilir...

“Ali Koç’un genel kurulun adil olması ile ilgili endişesi varsa gelsin...

Kabinlerin üstü açıktı, kendileri istediği için onların üstü bile kapatıldı.”

Cömert Arslan: Ali Koç’un, seçimlerin adil yapılması konusunda endişeleri var. Bu önemli bir kaygı değil mi?

- Genel kurulun adil olmayacağı yönünde şüphesi varsa gelsin... İki kabin var. Bugün 3’e çıkarttılar. Bana göre yanlış oldu çünkü biri boş kalır... Ama neyse... Okul tarafına kabinleri koyacaklar. Her kabin 2 taneydi. Önünde 3 tane şeffaf kutu var. Oyu ona atacağız. Sıraya girdik diyelim 10 kişi... Ertuğrul Bey önde, kimliğini verdi, kartı da verdi.

- Ertuğrul Bey’e 3 tane zarf verdi. Gizli olacağı için girecek kabin içerisine başkanlıkla ilgili ve diğer şeylerle ilgili oyunu zarfa koyup oyunu sandığa atacak. Ertuğrul Bey içerideyken diğer kişi işlemlerini bitirip kabine girecek. İmzayı atacak ayrılıp gidecek. Sandıklar bittiği anda açılıp sayılıyor. Diğer taraf Vefa Bey’le konuşup kabinin üstünü bile kapattırmış. Neden adil olmasın ki seçim?

Mehmet Arslan: Ne kadar tazminat bekliyorsunuz?

- Ben rakamı söyleyemem. Kaba olarak şunu söylerim. Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla’yı elesek 50 milyon Euro’ya yakın para geçer elimize. Başka şeyler de var düşündüğümüz.

Kenan Başaran: Devletten zararlarınızın tazminini isteyeceğinizi söylediniz...



- Daha önce hiç böylesine büyük bir olay yaşanmadı ki... İlk defa bize yapıldı. Ya peki bu FETÖ’nün malları yok mu? Var... Devlet o mallardan alıp bize verecek.

İsmail Saymaz: FETÖ’nün kulüp seçimlerinde etkin olacağını söylediğiniz doğru mu?

- Ben öyle bir açıklama yapmadım. Ben bunu bilemem. Kim dışarıda FETÖ’ye yakındır, uzaktır bilemem. “FETÖ’nün beceremediğini siz beceriyorsunuz” dedim. Fenerbahçe’yi bölüyorsunuz... Beşiktaş maçında burada 20 senedir yaşanmayan yaşandı. Aynı anda 4 yerden sahaya malzeme attılar.

- Yabancı futbolcu sınırı bizim için peşinden gidilecek bir ülkü. Akademiden ürettikçe düşecek. Türkiye’de yabancı sınırını şu an azalmasın.

- Akademiye yaptığım yatırımı, sen devlet olarak akademiye yapacaksın. O zaman ne olacak? Aşağıdan yukarıya takla ata ata yürüyecek. Bugün Fenerbahçe’ye transfer edebilecek yerli oyuncu, kim var? Banko oynayabilecek kim var?“Zamanında ben Ali Bey’i veliahtım olarak göstermiş değilim. Sadece aday gösterdim. Ama şartlı aday gösterdim. Yargıtay beraat kararı verirse çekileceğimi söyleyerek bu şartımı ortaya koydum.”

Kenan Başaran: Ali Koç’u veliaht olarak göstermiştiniz...

- Ben Ali Koç’u veliaht olarak göstermedim. Onu aday olarak gösterdim. “Oyumu da vereceğim” dedim ama şart koştum. “Yargıtay beraat kararı verirse 20 yıllık başkanlığın verdiği onur, şeref benim için yeter” dedim. İyi okuyun... Ali Bey’in aday olma hakkı var. 26 bin aidat yatıran kişinin ne kadar hakkı varsa o kadar hakkı var. Yanlış yaptığı şeyler ise şunlar: Birincisi, Fenerbahçe’nin mali durumu ile ilgili ‘çok kötü’ demesi. Seçilmemesi hâlinde kulübün ekonomik olarak çökeceğini söylemesi...

“Erkeksen çık' diyebilir miyim?"

- İkincisi ise şöyle... Ben ‘Erkekseniz çıkın projelerinizi getirin’ demişim. Bu sözümü üstüne alındı. Ben onu şartlı da olsa aday göstermişsem, “Erkeksen çık” diyebilir miyim? O söz ona değil. Onun arkasında çıkan şahıs ve kişilereydi. Yanlış anladı. Ben adayım, bitti. Kimse bir şey diyemez. Benim üzüldüğüm nokta Fenerbahçe’yi ekonomik yönden karalayarak küçük düşürerek konuşması ve üzerine söylenmemiş lafı üstüne alınması...

Cömert Arslan : Genel kurul öncesi Ali Koç’la bir araya gelmemeniz çok tartışıldı. Kırgın veya kızgın mısınız, neden bir araya gelmediniz?

- Neden bir araya geleyim? Bir kahvaltıda buluşma konusu vardı. Kongrede yapılacak şeyler için konuşulacaktı. Ama biz Şekip Bey’in onlarla konuşmasını istedik. Diyelim kendisiyle bir araya geldik. Ne konuşacağız? Onun projesinden bana ne? İlla bir araya mı gelmemiz gerekiyor? İnanmadığınız şeyleri bana sormayın.

- Mehmet Arslan: 2-3 hazirandaki genel kurula dönük olarak siz herhangi bir anket çalışması gerçekleştirdiniz mi?

- Biz taraftarla herhangi bir anket falan yaptırmadık. Kongre üyeleri ile de bir anket yaptırmadık. Çünkü kendi adımıza, buna hiç gerek duymadık. Biz kongre üyeleri ile teke tek görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda seçimlerde ne kadar oy alacağımızı da biliyoruz.

- Şimdi ben burada kendi anketimi söylersem bu olmaz. Seçim yapıldıktan sonra pazartesi günü

göreceğiz.

- Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, 2-3 hazirandaki genel kurulda oy kullanacak olan kulüp üyelerine de seslenerek, bir çağrıda bulundu. Herkesin ölçüp tartarak, Fenerbahçe Kulübü’nün geleceğini düşünerek seçim yapmasını isteyen Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

- “Aklı selim insanların bu kongrede düşünerek oy kullanması gerek. Diğer adayın tereddütleri var. Bunların hiçbiri olmadan güzel bir şekilde bitmesini istiyorum. Bu seçim Türkiye’de yapılacak genel seçime de bir örnek olacaktır. Herkesin aklı selim davranmasını istiyorum.”

- “Karşı tarafın belli konularda endişeleri varsa, endişelerini ortaya koymalı. Endişeleri varsa, divan başkanlığı seçimi yapılacak. Divan seçildiğinden itibaren yönetim olarak biz yokuz.”

"Konuşacak hâl mi kaldı?"

- Rakibi Ali Koç’un FB TV’de kendisine yer verilmediği yönündeki serzenişlerine de değinen Yıldırım, “Benim de bir özelliğim var. Aday olduğumu her televizyon verdi sadece FBTV vermedi” ifadelerini kullandı. Yıldırım, bu sezon Galatasaray’la aralarında önceki senelere oranla daha centilmence bir yarış geçmesiyle ilgili soruya da, “Biz herkesle centilmen olduk. Nasıl konuşayım ki? 500 bin lira ceza aldım. Hasta yatağımdayken kulüp açıklama yaptı, bana ceza verdiler. Benim aldığım cezalar 2 seneye yaklaştı. Konuşacak hâl mi kaldı?” diye yanıt verdi.

- Fuat Akdağ: Fenerbahçe’nin en güçlü ve en zayıf yönleri neler?

- En güçlü yanı 3 Temmuz’da kulübün taraftarı ve yönetimi ile bir araya gelmesi, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu anlaması, bunu herkese de göstermesidir. Kırılgan olan tarafı ise; ülkede FETÖ yönetiminin bitmemesinden dolayı Fenerbahçe camiasının içine nifak tohumları sokularak, bölünmesidir.

- Yıldırım, 1 milyon üye projesine de dikkat çekip, “Anadolu’nun her yerinde yayılalım, çocuklar ve aileleri gelsin istiyoruz. Üyelerden 129 trilyon girdi kulübe. Bu tabandan gelenler ileride üye olsun, başkan olsun. Demokrasi yayılsın” dedi.

- Uğur Meleke: Vaatleriniz arasında futbol takımında herhangi farklı bir modele geçiş yapmak var mı acaba?

- Joachim Löw gibi adam geldi. Adama ‘acemi’ dediniz. Başarılı olamadı. Daha önce Giuliano Terraneo’yu getirdik. Tutmadı. Biz karışmadık ama olmadı. Demek ki her model aynı şekilde tutmayabilir. Bir teknik sorumlu getirelim, o tüm organizasyonları yapsın diyoruz. Biz Capello ya da o ayarda birini getirecek derken (Terraneo) gitti Vitor Pereira’yı aldı geldi. Ne yapacağız? Yetki verdik. Ama sorumluluk bizde. Kafamda yeni model yok. Kafamda başka bir şey var. Futbolu birine emanet etme gibi bir düşüncem var.

- Uğur Meleke: Başkanlığınız sürdüğü takdirde, Aykut Kocaman’la devam edilecek mi acaba?

- Aykut Kocaman konusunu şu anda konuşmak bana göre yanlış. Seçimin hemen sonrasında, 4 Haziran’da kim ne düşünüyorsa açıklar. Aykut Kocaman,

3 Temmuz sürecinde dik duran insanlardan bir tanesi. Kaçmayanlardan bir tanesi. Bekleyelim ve haziran ayının 4’ünü görelim.

"Galatasaray maçında bize kumpas yapıldı"

- Ben stat tribününde uyuşturucu kullananlarla mücadele ettim

- 3 temmuz’dan sonra ilgilenemedim, tribünde bölünmeler oldu

Son dönemde Ülker Stadı tribünlerinde bölünmeler yaşandığını belirten başkan yıldırım bu konuda ise şöyle konuştu:

- Ben bu tribünlerde uyuşturucu kullananlarla mücadele ettim, futbolcuya küfür edenlerle mücadele ettim. Ama 3 Temmuz’dan sonra ilgilenemedim. Tribürde bölünme başladı. eğer yeniden başkan seçilirsem tribünle bizzat ben ilgileneceğim.

Emre’ye “Futbolu bırak, seni yönetime alayım” dedim

- Aziz Yıldırım, futbol hayatına Başakşehir formasıyla devam eden Emre Belözoğlu hakkında da konuştu. Tecrübeli oyuncuyu, sarı lacivertli kulübün yönetimine almayı planladığını ama bunun hayata geçmediğini belirten Yıldırım, “Emre’yi Terraneo ile Pereira gönderdi. Ozan Tufan’ı da göndereceklerdi, zor tuttuk. Emre’ye “Futbolu bırak, seni yönetime alayım” dedim. İstemedi. Futbolla ilgili her şeyi ona verecektim” dedi.

“Zeljko Obradovic, ayrı bir ekol, 8 kez EuroLeague kazanmışken geldi. Bana mesela, futbolda öyle bir antrenör söyleyin... Dünyada onun ayarında hiçbir sporda herhangi bir hoca yok.”

- Ertuğrul Özkök: Basketbolda Obradovic-Gherardini ikilisinin yaptıkları ortada. Futbola da böyle bir sistem uyarlanabilir mi?

- Dünyada kaç tane Obradovic var ki? EuroLeague’de defalarca şampiyon olmayı başarmış kaç basketbol antrenörü sayabilirsiniz ki? Bana mesela, futbolda böyle bir antrenör söyleyin... Yok ki öyle birisi...

- Obradovic ayrı bir ekol. 8 kez EuroLeague şampiyonluğu kazanmış bir hocayken bize geldi. Öyle bir değer yok... Şimdi siz futbolda kalkıp, Mourinho’yu getirmeye kalksanız 15-20 milyon Euro’dan aşağıya gelmez. Şimdilerde üst üste büyük şampiyonluklar kazanan bir Zinedine Zidane var.

- Burada Gherardini ile başka bir model oluşturdular. Ama işte her model de her yerde tutmuyor. Basketbolda başarı istiyorsanız, bu yüksek bütçeden dolayı geliyor. Fenerbahçe, şu anda EuroLeague’de en yüksek bütçeye sahip üçüncü takım...