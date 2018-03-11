Aziz Yıldırım: Ali Koç'un buna kanması beni çok üzüyor; Alex, Türkiye'ye neden geliyor?

1998'de düzenlenen bir oy farkla kulüp başkanlığına seçilen ve başkanlıkta 20. yılını dolduran Aziz Yıldırım, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında da yorumlar yaptı. "Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım" diyen Yıldırım, "Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" ifadesini kullandı.

Kendisi için düzenlenen gecede konuşan Yıldırım, "Ben 20 sene başkanlık yaptım. Öyle zannediyorum ki, Allah kimseye nasip etmez. Çocuklarıma, aileme, hepsine verebileceğim en büyük hediyedir, onurdur, şereftir. Ben bundan başka ne verebilirim onlara?" dedi.

Ceza almasına rağmen Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Yıldırım, " Aziz Yıldırım öldüğü zaman mezarı bellidir; Karacaahmet’te. Benim için 'Kaçacak' dediler. Hepsi kaçtı. Ben 6 yıl 3 ay ceza yemişken özel uçakla Türkiye’ye geldim. Havaalanından hapishaneye gitmek için geldim, bilerek geldim. Ama onlar kaçtılar" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'deki durumlarını değerlendiren Yıldırım, "Şampiyonluk şansını kaybetmedik. Biz şampiyon olacağız, inanıyoruz." dedi.

Fanatik'e göre Yıldırım, "Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım. Şimdi kulübe biri 60 milyon versin Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor" açıklamasında bulundu.

Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında da yorumlar yapan Yıldırım, "Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım. Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" diye konuştu.