T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aziz Yıldırım: Ali Koç'un buna kanması beni çok üzüyor; Alex, Türkiye'ye neden geliyor?

"Kulübe biri 60 milyon versin, sözleşmeyi hemen iptal edeyim"

11 Mart 2018 11:53

1998'de düzenlenen bir oy farkla kulüp başkanlığına seçilen ve başkanlıkta 20. yılını dolduran Aziz Yıldırım, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında da yorumlar yaptı. "Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım" diyen Yıldırım, "Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" ifadesini kullandı. 

Kendisi için düzenlenen gecede konuşan Yıldırım,  "Ben 20 sene başkanlık yaptım. Öyle zannediyorum ki, Allah kimseye nasip etmez. Çocuklarıma, aileme, hepsine verebileceğim en büyük hediyedir, onurdur, şereftir. Ben bundan başka ne verebilirim onlara?" dedi.

Ceza almasına rağmen Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Yıldırım, " Aziz Yıldırım öldüğü zaman mezarı bellidir; Karacaahmet’te. Benim için 'Kaçacak' dediler. Hepsi kaçtı. Ben 6 yıl 3 ay ceza yemişken özel uçakla Türkiye’ye geldim. Havaalanından hapishaneye gitmek için geldim, bilerek geldim. Ama onlar kaçtılar" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'deki durumlarını değerlendiren Yıldırım, "Şampiyonluk şansını kaybetmedik. Biz şampiyon olacağız, inanıyoruz." dedi.

Fanatik'e göre Yıldırım, "Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım. Şimdi kulübe biri 60 milyon versin Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor" açıklamasında bulundu. 

Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında da yorumlar yapan Yıldırım, "Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım. Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" diye konuştu. 

ETİKETLER

Aziz YıldırımFenerbahçeGalatasarayBeşiktaşAli Koç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24